Fundació Bancaixa exposa obra de 14 artistes de la seva col·lecció d’art

Fundació Bancaixa presenta l’exposició Art contemporani (1984-2010). Col·lecció Fundació Bancaixa, una nova proposta expositiva que es pot visitar a la seva seu, a València, fins al 29 de setembre. L’exposició mostra al públic, per primera vegada de forma conjunta, l’obra de 14 artistes internacionals contemporanis presents a la seva col·lecció d’art. Són José Manuel Ballester, Miquel Barceló, Carmen Calvo, Helmut Federle, Günther Förg, Axel Hütte, Imi Knoebel, Miquel Navarro, Juan Navarro Baldeweg, Julian Opie, Sean Scully, Soledad Sevilla, Juan Uslé i Manolo Valdés.

La col·lecció d’art contemporani internacional de la Fundació Bancaixa va començar el 2004 amb l’adquisició de les primeres obres a fires com ARCO, Basilea o Lisboa, sota l’assessorament del crític d’art, i actual director de l’Institut Cervantes, Juan Manuel Bonet, i amb la intenció de dotar la col·lecció de peces i autors amb presència en col·leccions internacionals.

Presentada per Juan Manuel Bonet, l’exposició està composada per més de mig centenar d’obres, moltes d’elles inèdites, i datades d’entre 1984 i 2010. Hi són representades diverses disciplines com la pintura, el gravat, l’escultura i la fotografia.

L’exposició es pot visitar de manera gratuïta al Centre Cultural Bancaixa (plaça Tetuan, 23) de València. Els divendres i dissabtes a les 7 de la tarda, es realitzen visites guiades gratuïtes.

