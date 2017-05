Fundació Bancaixa celebra la Nit dels Museus

Fundació Bancaixa, Plaça de Tetuan, 23 de València, celebra la Nit Europea dels Museus, el 20 de maig de 2017, amb entrada lliure a les seves sales d’exposició fins a les 24 hores i visites guiades gratuïtes.

Aquesta ampliació de l’horari habitual permetrà al públic visitar les exposicions que es troben actualment en marxa: Julian Opie, Art contemporani (1984-2010). Col·lecció Fundació Bancaixa i 14,24. The space between. A més, es faran visites guiades gratuïtes a les 18, 19, 20 i 21 hores.

L’exposició Julian Opie inclou una selecció d’obres de la feina dels darrers quinze anys de l’artista plàstic britànic, reconegut internacionalment pel seu estil minimalista i de formes bàsiques, gairebé simbòliques, de la figura humana. La mostra s’endinsa el visitant en aspectes quotidians de la vida moderna amb creacions en les que utilitza diverses tècniques i materials com acrílics, vinils sobre alumini, tinta o fusta, animacions i videoinstal·lació en pantalles LCD i LED.

El Centre Cultural Bancaixa acull també l’exposició Art contemporani (1984-2010). Col·lecció Fundació Bancaixa, una proposta que reuneix, per primera vegada de forma conjunta, l’obra de 14 artistes internacionals contemporanis que estan presents en la seva col·lecció d’art: José Manuel Ballester, Miquel Barceló, Carmen Calvo, Helmut Federle, Günther Förg, Axel Hütte, Imi Knoebel, Miquel Navarro, Juan Navarro Baldeweg, Julian Opie, Sean Scully, Soledad Sevilla, Juan Uslé i Manolo Valdés.

Al costat d’això, és l’últim cap de setmana per visitar l’exposició 14,24. The space between l’artista valencià Juan Fabuel, que ofereix una selecció de 36 fotografies de mitjà i gran format amb el mar Mediterrani com a protagonista. La mostra pren el seu nom de la distància més curta en quilòmetres que separa Àfrica d’Europa. Les fotografies són resultat del projecte que Fabuel ha desenvolupat durant vuit anys en què ha fotografiat diversos punts de la costa mediterrània peninsular, de les Illes Canàries, d’Itàlia i de Grècia, enclavaments geogràfics marcats pels fluxos migratoris i les crisis humanitàries.

A la imatge, Fundació Bancaixa.

Etiquetes: Fundació Bancaixa · Julian Opie · Nit Europea dels Museus 2017