“Fruit Belt” de Martin Llavaneras, Premi Art Nou 2017

Fruit Belt de Martin Llavaneras a l’Espai 13 de la Fundació Joan Miró, Parc de Montjuïc s/n, ha estat la guanyadora del Premi Art Nou 2017. La mostra forma part del cicle d’exposicions comissariat per Jordi Antas Peu a fora. Expedicions i diàspores.

Fruit Belt proposa una incursió als marges divisoris entre l’espècie humana i el seu entorn. A partir de les tècniques dissenyades per controlar la maduració de la fruita, l’artista desplega un assaig conceptual i escultòric sobre els cicles vitals de les matèries primeres i les relacions que hi establim.

El treball de Martin Llavaneras (Lleida, 1983) aborda nocions relacionades sovint amb les interaccions entre natura i cultura a través de relats experiencials que combinen acció i registre. Per al cicle Peu a fora, Martin

Llavaneras presenta un projecte que pren com a referència alguns dels procediments “postcollita” desenvolupats per retardar l’oxidació de la fruita i facilitar-ne l’emmagatzematge i el transport. En concret, l’artista investiga el control del procés de respiració de les pomes i els recobriments que s’afegeixen a la pell de la fruita, en una aproximació al processament dels aliments que es qüestiona la nostra relació amb la natura.

El títol de l’exposició fa referència al terme anglosaxó utilitzat per referir-se a les regions optimitzades per a la producció de la fruita, extensions de parcel·les agrícoles caracteritzades per la proliferació de magatzems industrials i una xarxa de camins que connecten amb les principals vies de distribució. Segons Jordi Antas, comissari de la mostra, Fruit Belt trasllada a l’Espai 13 “el llarg procés de producció de la fruita que encadena transvasaments energètics i processos logístics que acaben infiltrant-se al nostre organisme”.

L’exposició s’articula mitjançant dues peces connectades entre elles. En primer lloc, el visitant troba una construcció disposada transversalment a la sala en l’interior de la qual es donen unes condicions atmosfèriques diferenciades respecte la resta de l’Espai 13. Diversos dispositius humectants s’hi activen

regularment per crear un microclima específic, un sistema que conviu amb una sèrie d’objectes que remeten als procediments logístics relacionats amb la manipulació artificial de la senescència dels aliments així com amb alguns dels residus que aquests processos generen.

La segona peça, situada al passadís de la sala, consisteix en un conjunt de dipòsits plens de líquids diferents. Mitjançant un circuit de mànegues, bombes i temporitzadors, aquests contenidors

distribueixen arreu de l’Espai 13 alguns dels additius sintètics que s’afegeixen a la pell de la fruita com a barrera protectora per augmentar-ne la vida comercial. Al voltant d’aquest dispositiu hi ha instal·lat uns recipients de menor capacitat que contenen extractes de plantes fermentades, uns químics vegetals a base de “males herbes” utilitzats per a l’estimulació de la diversitat biològica del sòl i elaborats pel mateix artista.

A la imatge, Fruit Belt de Martin Llavaneras © Fundació Joan Miró, Barcelona. Foto: Pere Pratdesaba

