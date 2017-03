Frederic Amat presenta “Zoòtrop” a La Pedrera

Del 21 de març al 16 de juliol La Pedrera presenta Zoòtrop de Frederic Amat.

Frederic Amat (Barcelona, 1952), conegut principalment com a pintor i escenògraf, és un dels creadors més destacats del panorama artístic català contemporani. La seva concepció oberta de l’art l’ha dut a integrar en el seu treball múltiples llenguatges: la pintura, el dibuix, l’escultura, la instal·lació, la performance, la il·lustració de llibres, l’audiovisual, l’escenografia teatral o les intervencions en espais arquitectònics.

L’exposició «Frederic Amat. Zoòtrop» presenta una selecció de projectes d’intervenció en espais públics, tant naturals com urbans, sovint vinculats a l’arquitectura, amb l’objectiu de crear un mapa, una topografia, del seu treball, buscant sempre el component poètic que es deriva de totes les seves obres. A més, també es presenten algunes peces que, tot i ser alienes als projectes presentats, permeten establir-hi connexions i fer visibles els interessos i inquietuds d’aquest artista que apareixen de manera insistent en el conjunt de la seva obra.

El títol de l’exposició, Zoòtrop, fa referència a la màquina estroboscòpica formada per un tambor giratori, amb uns talls a través dels quals l’espectador pot veure una sèrie de dibuixos que, en girar, sembla que estiguin en moviment. L’exposició, doncs, com un zoòtrop, pretén mostrar les diverses facetes de l’obra de Frederic Amat en relació amb l’espai, l’arquitectura, la ciutat i el paisatge.

Frederic Amat. Zoòtrop es divideix en tres apartats gairebé independents que teixeixen una única obra en tres actes que ofereix una excel·lent oportunitat per poder comprendre l’exuberant i original imaginari vital i artístic de Frederic Amat: el primer proposa recuperar la memòria de l’edifici de Gaudí amb una intervenció creada per aquesta ocasió; el segon reuneix una tria personal de l’artista d’obres que remeten al seu univers més íntim; i l’últim presenta una selecció de catorze projectes (alguns realitzats i d’altres no) d’intervenció a l’arquitectura, a la ciutat o al paisatge, com un arxiu d’història naturalon conviuen les referències, els croquis del procés creatiu, els making of i algunes peces del resultat final.

A la imatge, Frederic Amat. Pintura 2010 (detall). Foto Salvador del Carril.

