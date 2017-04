Francesc Ruiz Abad, nou resident a Addaya Centre d’Art Contemporani

Durant el mes d’abril, Francesc Ruiz Abad serà l’artista resident d’Addaya Centre d’Art Contemporani, c/ Alexandre Rosselló, 10 d’Alaró (Mallorca),

La pràctica artística de Francesc Ruiz Abad es desenvolupa a través del dibuix i la pintura així com amb altres processos col·laboratius dels quals deriven projectes en diferents mitjans, publicacions, vídeos… El seu treball es basa en l’experiència vital, en la qual el nomadisme, la deriva, el trànsit, l’atzar, la ironia i l’humor hi són constants. Les llibretes són l’arxiu d’on posteriorment extreu el material per als seus diferents projectes artístics. Són una finestra a una successió de petits micro relats, als que va accedint al llarg del viatge, que al mateix temps són una experiència de vida, coneixement i relació amb els altres. Sota el gran relat de l’aventura, s’amunteguen petites anècdotes que ens diuen molt més del viscut i que alhora ens parlen de la impossibilitat de relatar un viatge, de la impossibilitat de captar la realitat com una única imatge o història. Davant d’aquesta s’imposa el palimpsest, la reescriptura, la sobreposició d’imatges, per crear així una nova imatge, que àdhuc sent estranya i allunyada de la realitat, quasi una al·lucinació, permet traslladar-nos a instants precisos, com si obríssim una càpsula del temps. En fullejar les llibretes, l’espectador tracta inevitablement de construir un relat. D’aquesta manera el viatge mai s’acaba.

Francesc Ruiz Abad és Llicenciat en Belles arts per la Universitat de Barcelona i fou estudiant d’intercanvi en Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig. Ha exposat el seu treball individualment en I didn’t know I was collecting, Fundació Arranz-Bravo; DINGSBUMS: Coses que brillen quan cauen, El Passadís; Elefants, sabates i paper, L’Indiscret/Heliogàbal; i Jeder kann zeichnen, Theatre Impermanent. Ha participat en exposicions col·lectives com El Gran Tour, Sant Andreu Contemporani; Don’t You Believe?, Fabra i Coats; El Temps Invertit, Can Felipa; Jo, míssil, Centre Sant Lluc; i Zeichnung Protest, GfZK entre altres.

És autor de diferents publicacions i ha donat conferències internacionalment com a Paper Exhibitions, 2016 New York Art Book Fair al MoMA Ps1 i Hiding Maps, Yarat Art Center l’Azerbaitjan. Ha estat becat per la Fundació Guasch Coranty, la Sala d’Art Jove i la Fundació Felicia Fuster. Ha estat finalista del Premi Miquel Casablanques 2016 i guanyador del premi d’Arts Visuals Fundació Arranz Bravo 2015. El seu treball forma part de les col·leccions Fundació Guasch Coranty, Centre d’Estudis MACBA, Hubert Kretschmer Archiv (München), Birmingham Museum of Art (USA). Universitat de Barcelona, Biblioteca CA2M i Bòlit Centre d’Estudis, Girona.

A la imatge, obra de l’artista resident Francesc Ruiz Abad.

