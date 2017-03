Francesc Hereu exposa pintures i joies a la md’A de Girona

annaïs miró

Del 6 al 30 de març de 2017, la galeria md’A de Girona, al carrer Ciutadans, 18, l’artista banyolí Francesc Hereu presenta la mostra Pintures, Joies i altres creacions. La disposició de cada peça, de fet, pren una especial rellevància en una mostra amb la qual Francesc Hereu planteja una relació oberta entre les diverses disciplines en què treballa, sigui en el tractament dels volums, de les perspectives, de les tensions que generen les formes en l’espai o dels jocs cromàtics que se’n deriven. La projecció en pantalla d’alguns dels edificis que Hereu ha creat des del despatx d’arquitectura que comparteix amb Joaquim Español, com ara els Químics o l’Oficina de Turisme de Lloret, troben un reflex en les composicions pintades, en les quals el mateix artista declara que, “tot i ser adscrites dins l’abstracció, conserven unes espurnes de figuració que pretenen suggerir més que evidenciar”. En tots els seus quadres, la majoria olis sobre tela, però també sobre pasta de paper, cartró, fusta o alumini, s’intueixen en efecte paisatges construïts que s’expandeixen cap als marges, amb un centre sovint menys obvi, velat, difús, emboirat, que per a Hereu “representa l’enigma”. Però si hi ha algun tret que distingeix per damunt dels altres la pintura d’aquest arquitecte banyolí és la destresa en la combinació del color: liles, ocres, carmins, blaus celestes o de cobalt que s’entremesclen per produir a vegades esclats de llum d’una delicada subtilesa i transparència a pesar de l’empremta fogosa amb què travessen rabent el paisatge. En les joies, igualment, explora combinacions insòlites entre el llautó, la plata, el plàstic i el teixit per intensificar la dualitat a través d’encaixos, ondulacions i plecs, alguns d’un colorisme de mel o ambre, a través de tints, vernissos i esmalts, que remet de nou a la seva pintura. Exposició de joies i pintura de Francesc Hereu i poemes de Quim Español. El dibuix, la pintura, el pensament transversal de les arts, el poema, la construcció de petits o grans volums siguin edificis o joies, ha estat una de tantes maneres d’expressar amb la seva pròpia sorna el fer en el seu obrar.

