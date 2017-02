“Fotollibres. Aquí i ara” al Museu d’Art de Cerdanyola

El dia 10 de febrer a les 20 h. el Museu d’Art de Cerdanyola del carrer Sant Martí, 88 de Cerdanyola del Vallès presenta l’exposició Fotollibres. Aquí i ara.

La Fundació Foto Colectania i la Fundació Banc Sabadell han coproduït l’exposició Fotollibres. Aquí i ara amb l’objectiu d’apropar al públic el fenomen recent dels fotollibres i mostrar el canvi de paradigma que ha representat en la fotografia d’autor al nostre país. Actualment, el fotollibre s’ha convertit en la millor eina de difusió per a tota aquesta nova generació de fotògrafs. Alhora, ha obert un nou camp on experimentar nous llenguatges i processos de treball que han rebut els reconeixements internacionals més importants. L’exposició consta d’una selecció de vuit treballs presentats a la paret al costat dels seus llibres i una dotzena de fotollibres més que pretenen ser un reflex de la varietat tant de gèneres fotogràfics com de col·lectius, dissenyadors, editorials i autors que protagonitzen aquest auge.

En el cas del nostre país, ens trobem amb tot un grup de fotògrafs que han sabut aprofitar aquests factors per fer un gran pas endavant, i assolir amb els seus fotollibres reconeixements importants, premis múltiples i aparicions en publicacions internacionals de referència. Fotollibres. Aquí i ara reuneix treballs fotogràfics recents de Ricardo Cases, Cristina De Middel, Óscar Monzón, Aleix Plademunt, Simona Rota, Txema Salvans, Carlos Spottorno i Antonio M. Xoubanova.

Fotollibres. Aquí i ara és una de les mostres que formen part del Programa d’exposicions itinerants que el Departament de Cultura coordina amb la voluntat d’acostar l’art contemporani als ciutadans i ciutadanes, en cooperació amb els ens locals.

