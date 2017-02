Fotografies homenatge Andy Warhol i la bellesa, a Mondo Galeria

Mondo Galeria del carrer San Lucas, 9 de Madrid presenta del 16 de febrer al 16 de març del 2017 l’exposició Andy Dandy, fotografies homenatge a Andy Warhol i la bellesa, amb Marcus Leatherdale cm artista invitat. El treball fotogràfic de The Hilton Brothers duet compost per Christopher Makos, ambiciós i company de l’ànima matter de The Factory i Paul Solberg, enigmàtic i prolífic artista novaiorquès. Aquest tàndem dedica, a través de la figura d’un dels creadors del Pop Art, un homenatge a la bellesa, centrat en el que Warhol anomenaria “disfressa de la bellesa d’Eliabeth Taylor”.

A la imatge, Andy Warhol (vintage). © Christopher Makos. Cortesia Mondo Galeria.

Etiquetes: Andy Warhol · Christopher Makos · Marcus Leatherdale · Mondo Galeria · Paul Solberg · The Hlton Brothers