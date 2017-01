Fotografies de Terry O’Neill, de les estrelles dels 60 als 90, a Mondo Gallery

Mondo Galeria del carrer San Lucas, 9 de Madrid presenta del 12 de gener al 14 de febrer del 2017 una exposició de fotografies, Legendary, de Terry O’Neill.

Mondo Galeria presenta per primera vegada a Madrid aquesta exposició de fotografies de Terry O’Neill, comissariada per Diego Alonso en la que ens enfrontem als icones més importants del segle XX fotografiats en diferents moments de les seves carreres artístiques. Audrey Hepburn, Sean Connery, David Bowie o Naomi Campbell posan davant d’un fotògraf que es caracteritza per la proximititat de les seves imatges i la seva presència invisible. Un segle que ja ha passat recorregut en els rostres dels seus protagonistes. Admirables, adorables, entranyables i sobretot, sincers aquests 25 retrats envaïxen la sala d’exposicions de Mondo galeria de Madrid i el hall principal de l’Hotel Hesperia, del Passeig de la Castellana, 57.

A les imatges, a dalt Audrey Hepburn i a sota Naomi Campbell.





