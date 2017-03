Fotografia txeca al Museu d’Art Abstracte Espanyol

annaïs miró

Del 24 de març al 21 de maig de 2017, el Museu d’Art Abstracte Espanyol de Conca, enmig de les Casas Colgadas de la població, acull l’exposició Desde el centro de Europa. Fotografía checa, 1912-1974. La mostra presenta una història de més de seixanta anys: la de la fotografía artística de l’actual Txèquia, un dels països de la Mitteleuropa on van florir amb especial intensitat tant l’avantguarda fotogràfica dels anys 20 i 30 com la fotografia del surrealisme i l’informalisme. Molts dels treballs fotogràfics dels autors aquí representats van acabar ocupant portades de revistes i publicacions, un àmbit de la creació menys intensament vigilat per la censura comunista. Les obres procedeixen de la Col·lecció Dietmar Siegert (Munic), una col·lecció que per la seva especialització i per la qualitat individual de les obres dels seu fons fotogràfic permet explicar aquesta història, molt desconeguda, combinant la visió de conjunt amb l’atenció a la subjetivitat de cada fotògraf. El resultat és un fresc fascinant i variat en què es combinen noms internacionalment coneguts com els de Drtikol, Teige o Sudek amb brillants desconeguts com Hák i corrents com el surrealisme, el constructivisme, certa fotografia subjectiva i l’informalisme que va inundar la postguerra i que va significar l’alternativa expressionista al realisme socialista, a l’estil artístic oficial. Txèquia ha estat un país centreuropeu a mig camí entre l’Europa occidental i l’oriental. Els artistes van establir un marc progressivament europeu malgrat la seva forçada adscripció al bloc de l’Est durant la guerra freda. De la mà de Karel Teige i de la revista Devĕtsil, el país de seguida va connectar amb els grups d’avantguarda. Com en el nord i el sud d’Europa, les avantguardes històriques també van deixar el seu lloc a l’antiga Txecoslovàquia, durant la postguerra, a l’informalisme.

Etiquetes: Fotografia txeca · Museu d'Art Abstracte Espanyol