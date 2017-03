Foto Colectania inaugura la seva nova seu al Passeig Picasso

La Fundació Foto Colectania va obrir la seva nova seu al Passeig Picasso, al cor de Barcelona. Aquest centre de referència en el camp de la fotografia s’incorpora al circuit artístic del barri del Born de Barcelona amb l’exposició «Fenomen Fotollbre» que es podrà visitar del 18 de març al 25 de juny de 2017, i que valora el fotollibre en la cultura visual contemporània.

La Fundació Foto Colectania és una entitat sense ànim de lucre, creada a Barcelona l’any 2001, amb l’objectiu de difondre la fotografia i donar-la a conèixer en l’àmbit social, artístic i educatiu del nostre país.

La Fundació compta amb un arxiu fotogràfic que reuneix més de 3.000 obres de 80 autors espanyols i portuguesos, a més de l’arxiu del fotògraf Paco Gómez i altres fons de diversos col·leccionistes privats. Des de la seva creació, la seva activitat s’ha centrat en la programació d’exposicions, l’organització d’activitats i l’edició de publicacions amb un projecte innovador, participatiu i integrador que te com a eix principal la reflexió al voltant de la imatge i a la seva idoneïtat per a generar un pensament crític. Al llarg d’aquests anys, Foto Colectania ha realitzat més de 45 exposicions a la seva seu, més de 100 itineràncies i prop de 500 activitats.

Un nou espai amb història

Foto Colectania s’ubica a l’antiga seu de “La Comercial de Guarnicionería“, un comerç centenari dedicat a la fabricació i venda d’articles eqüestres. La seva catalogació com a “establiment emblemàtic” de Barcelona ha marcat el projecte de rehabilitació dissenyat per l’arquitecte Jaime Pons i la interiorista Pilar Líbano. El resultat és respectuós amb l’herència històrica que al mateix temps reflecteix la personalitat de Foto Colectania.

La nova seu constarà dels següents espais:

L’espai expositiu s’ubicarà a la nau central, seguint el mateix concepte de l’anterior seu. L’espai és totalment blanc en contrast amb el color de la fusta de les altres zones i conserva el paviment antic. Gràcies als sostres alts de fins a 4 metres d’alçada, es podran instal·lar peces de gran format. En aquest espai també es continuaran realitzant activitats molt diverses com conferències, presentacions i fotoprojeccions.

A la recepció s’ubicarà la garita de l’antic local i una petita botiga-cafè que inclourà un espai d’informació i de consulta sobre la fotografia.

La col·lecció de fotografia permanent, amb més de 3.000 fotografies, i l’Arxiu Paco Gómez es salvaguardaran en una cambra de conservació amb condicions museístiques, i podran ser consultades per investigadors amb cita prèvia.

La biblioteca de Foto Colectania, que podrà veure’s des del carrer, disposa d’una important col·lecció de llibres i de revistes de fotografia per a la consulta dels visitants.

La sala multimèdia amb caràcter polivalent oferirà projeccions audiovisuals i exhibició de peces de videoart.

La zona d’oficines s’ubicarà a l’antic altell, que també ha estat restaurat.

Eixos principals

L’activitat de la Fundació es centra en:

La programació d’exposicions, activitats paral·leles i projectes educatius i de suport a la investigació

L’entorn virtual (Foto Colectania on-line) aprofita la ruptura de fronteres físiques que ofereix internet per arribar a través de nous continguts a un públic més ampli, dotant-los d’experiències úniques i rellevants no vinculades únicament a l’espai físic del centre. Per això, s’organitzen programes que aprofundeixen en la imatge, la tecnologia i els entorns digitals com a àmbits estretament vinculats, per facilitar una millor experiència, entesa i aprofundiment de l’art i de la fotografia a la societat.

La difusió de la Col·lecció, un dels llegats més importants de la fotografia al nostre país, a través de programes específics com les exposicions itinerants nacionals i internacionals. La col·lecció reuneix més de 3.000 obres d’autors espanyols i portuguesos des del 1950 fins a l’actualitat, així com l’arxiu Paco Gómez i fons de vàries col·leccions privades. La col·lecció de la Fundació compta també amb el dipòsit del col·leccionista Juan Redón així com l’arxiu del fotògraf Paco Gómez, que fou donat a la fundació pels seus hereus el 2001 amb el compromís de custodiar-lo a les millors condicions, catalogar-lo i difondre-ho.

La col·lecció s’amplia amb donacions i compres, i amb ella es troben representats extenses sèries de diferents èpoques d’artistes com Gabriel Cualladó, Xavier Miserachs, Alberto García-Alix i Humberto Rivas, entre d’altres; o sèries emblemàtiques de Chema Madoz, Joan Colom, Joan Fontcuberta i Javier Vallhonrat. Entre els artistes portuguesos es troben també il·lustres noms de la fotografia contemporània, com Jorge Molder, Helena Almeida, António Julio Duarte, Jorge Guerra, Fernando Lemos, Gérald Castello Lopes, Sena da Silva i Inês Gonçalves.

La fotografia dde una gran acceptació per part de públics molt amplis, i l’objectiu és continuar i incentivar nous programes que aglutinin i a la vegada connecten amb les diferents iniciatives i debats que tenen lloc en l’àmbit d’aquesta disciplina.

El d’aquest any: Photography In Print | Online

Foto Colectania enfoca les seves exposicions, activitats i programes sota una mateixa temàtica anual. Després del lema de l’any passat “Però, què és la fotografia”, aquest 2017 el nou lema du per títol “Photography In Print | Online” que indagarà en els espais on hi habiten les fotografies, el món online i offline, convidant a diferents experts nacionals i internacionals a reflexionar envers aquests suggeridors universos.

La fotografia impresa ha tingut un paper clau en la cultura visual del nostre temps. Al llarg del segle XX han anat apareixent nous mitjans de comunicació destinats a la publicació de fotografies (diaris, anuaris, cartells, etc) i la seva presencia s’ha anat ampliant fins a convertir-se en un element clau de la cultura de masses.

Avui en dia, ja immersos en plena era digital la fotografia i la imatge han conquerit definitivament el món de les pantalles. Com està canviant l’estatus de la fotografia i la imatge en l’àmbit digital? Quines noves eines s’estan oferint i quines són els potencials que existeixen a l’hora de narrar en imatges?

La primera exposició de la temàtica “Photography In Print | Online” i de la nova seu és “Fenomen Fotollibre” que es programa a la Fundació Foto Colectania del 18 de març al 25 de juny i en el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona del 18 de març al 27 d’agost, fruit d’una col·laboració entre ambdues institucions.

L’entorn digital té un especial protagonisme. La Fundació continua els programes online iniciats el 2016: DONE i “Correspondencias“.

Aquests programes compten amb la col·laboració de la Fundació Banc Sabadell.

A les imatges, interior de la nova seu de Foto Colectania (a dalt). A sota, el local del Passeig Picasso, abans de la reforma (Fotos Mahala Nuuk).





