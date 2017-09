Folding cosmos a la Fundació Mies van der Rohe

Els dies 28, 29 i 30 de setembre i 1 d’octubre es presenta a la Fundació Mies van der Rohe de Barcelona, en el marc de la fira Swab 2017, la intervenció Folding cosmos. L’artista japonesa Miwako Kurashima ha creat un petit lloc per la meditació i el té, dissenyant un conjunt de peces de mobiliari i seleccionant objectes d’art per als diferents espais del pavelló, on oficiarà durant aquests dies la cerimònia del té. Ha seleccionat peces d’Isamu Noguchi, Mamoru Fujieda, Kinéta Kunimatsu o Tatsuo Kawaguchi.

Foto Anna Mas.

Etiquetes: Folding cosmos · Fundació Mies van der Rohe · Miwako Kurashima