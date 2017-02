Focus Engelhorn presenta la programació del 2017

El Mas del Vent de Palamós va acollir l’acte de presentació de la programació del Focus Engelhorn de l’any 2017. El director del Focus, Ricard Planas va explicar amb detall els esdeveniments que tindran lloc durant aquest any, iniciant-se el març amb les visites per a tots els públics al claustre del Mas del Vent, que seguiran celebrant-se l’abril, octubre i novembre. Hi eren presents, a més d’artistes i col·laboradors de la programació, l’alcalde de Palamós, Lluis Puig; Victòria Engelhorn i el director del Museu de la Pesca, Miquel Martí.

El mes d’abril també s’han planificat visites per escolars al claustre i per alumnes de batxillerat. L’abril es presentarà, el documental La Pemba torna al goli organitzat pel Focus Engelhorn amb la col·laboració de Jopergan, ajuntament de Figueres i Televisió de Catalunya. De l’abril a l’octubre, l’incomparable paratge de Mas del Vent acollirà una exposició d’escultura de Medina-Campeny. El maig se celebrarà una taula rodona Art, patrimoni i paisatge presentada per Ricard Planas amb la participació d’Eduard Carbonell, Miquel Martí i Joaquim Nadal. També el maig s’iniciaran els itineraris a la Vall de Bell.lloc i marxa natura i patrimoni La Fosca. El maig, presentació del llibre Carles Fontserè, organitzat per l’ajuntament de Palamós, biblioteca Municipal i Focus Engelhorn amb el suport del departament de Cultura de la Generalitat i Bonart Cultural. El juny, presentació de l’estudi sobre llevats naturals del vi presentat per Pep Trallero i moderat per Salvador Garcia-Arbòs. El juliol, Onadance, espectacle “In tarsi” de la companya Circ Eia. El 8 de juliol, 3a Nit Solidària de la Costa Brava organitzada per Focus Engelhorn, Fundació Lluís Coromina, Bonart i DKV Integràlia, amb el suport de la Fundació Estany, Casa Carlota i Barcelona Outsiders Art Lab. L’octubre, Focus d’Infiltració, coordinat per Roger Subirà. I el novembre, presentació del llibre sobre l’estudi del claustre del Mas del Vent, d’Eduard Carbonell, director del MNAC entre el 1994 i el 2005, promogut per Focus Engelhorn, Ajuntament de Palamós i Museu de la Pesca de Palamós.

A les imatges, a dalt, presentació de la programació. I, a sota, “foto de família” de la presentació del programa de Focus Engelhorn 2017.





Etiquetes: Focus Engelhorn · Lluís Puig · Mas del Vent · Miquel Martí · Ricard Planas · Victòria Engelhorn