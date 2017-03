Fito Conesa exposa “Train Phase” a la galeria Espai Tactel

La Galeria Espai Tactel inaugura la mostra individual Train Phase, Harmonia estàtica per a Steve Reich de l’artista Fito Conesa. Nascut a Cartagena l’any 1980, Conesa resideix a Barcelona on desenvolupa el seu projecte Habitació 1418 per al CCCB i el MACBA. Obsessionat amb la comunicació i amb el desconcert de les segones lectures i de “tot allò sobre-entès”, Conesa se serveix d’un parell de parèntesis i dos accents divergents per a tricotar un nou llenguatge que ronda entre la matèria i la performance.

Train Phase, Harmonia estàtica per a Steve Reich és la primera exposició individual a la galeria valenciana de l’artista, Espai Tactel. Recentment s’ha pogut veure part del seu treball a l’exposició 1.000m2 de Desig (Arquitectura i sexualitat) del CCCB a Barcelona, al premi Generacions 2017 a La Casa Encendida de Madrid i a la Fira ARCO Madrid 2017 amb Espai Tactel.

El crític d’art i comissari independent, Jesús Alcaide, descriu així l’exposició: “Train phase. Harmonia estàtica per a Steve Reich és un projecte d’investigació que neix en un viatge en tren de Barcelona a València. Neix de la trobada fortuïta del document de dades amb què els revisors controlen les pujades i baixades de viatges en les diferents parades del trajecte. És un missatge encriptat, un viatge entre dues ciutats, una experiència compartida. Conesa converteix les dades històriques i els moments personals en material musical (cordes, veus, sintetitzadors), juga amb l’alteració dels codis i la traducció de llenguatges sense oferir una solució exacta, sinó justament tot el contrari, celebrant el secret, ballant el dubte i provocant l’enigma”.

La mostra s’inaugura el 10 de març a les 8 del vespre i es pot visitar a la Galeria Espai Tactel (c/ Dènia, 25b Valencia) fins al 28 d’abril.

