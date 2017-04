“FingerUno” o l’art com a motor de canvi social

natàlia lloreta

Finger Galería inaugura l’exposició FingerUno, que tindrà lloc entre el 19 i el 27 d’abril a l’Institut Egipci de Madrid.A l’exposició s’hi poden veure les obres dels 4 artistes de la galeria, Ana Carrascosa, Robert Harding Pittman, Víctor Solanas-Díaz i Gabriel Carrillo.

Finger és una galeria neix el 2016 després de l’experiència d’alguns dels seus membres en diversos esdeveniments artístics. Finger promou projectes culturals dirigits per artistes amb la idea de desplegar l’art com a motor de canvi social.

Ana Carrascosa va estudiar Arquitectura a la Universitat d’Alacant i experimenta amb la unió de bellesa i tecnologia. La dansa també té un lloc important en el seu treball; entén arquitectura i dansa ambdues com a creadores d’espai: la primera definint-amb el material, la segona amb el moviment. El seu treball actual pretén conjugar tots aquests conceptes: mobilitat, tècnica, material, bellesa, creació d’espai. Pren com a referència les estructures desplegables d’Emilio Pérez-Piñero i les escultures mòbils de Theo Jansen.

Robert Harding Pittman és fotògraf i va créixer entre Boston i Hamburg, fill de mare alemanya i pare Nord-americà. El seu projecte i llibre fotogràfic Anonymization, publicat per l’editorial Kehrer, fou Nominat per al Deutscher Fotobuchpreis (Premi del Fotollibre Alemany) i per al Prix Pictet en l’Apartat Consum. Explora paisatges d’Estats Units i d’Espanya víctimes de la bombolla immobiliària, l’especulació i la crisi financera de 2008.

Víctor Solanas-Díaz és llicenciat en Belles Arts per la Universitat de Salamanca on va obtenir el Premi Extraordinari de Grau i el Diploma d’Estudis Avançats. Ha Realitzat també Estudis Musicals de Piano, Composició i Musicologia al Conservatori de Salamanca. La seva obra ha estat seleccionada a més d’un centenar de de premis i certàmens d’Arts Plàstiques, formant part d’un gran nombre de publicacions i col·leccions, i ha participat en fires d’art contemporani com ARCO o JustMad.

Gabriel Carrillo Tekòlótl neix a Ciutat de Mèxic i des de molt primerenca edat sent interès per les arts aprenent de forma autodidacta. Va cursar els seus estudis a l’Institut Politècnic Nacional amb el títol d’Enginyer en Sistemes Computacionals, lloc en què coneix al poeta i pintor Julián Castruita Morán qui l’impulsa en la seva aposta per l’art d’avui. Ha participat en nombroses exposicions col·lectives a Mèxic, Estats Units i en diversos països de la UE, i realitzat dues individuals a Madrid.

A la imatge, detall d’una fotografia de Robert Harding Pittman.

