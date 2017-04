Finalitza el termini per optar a les beques PHotoEspaña 2017

El 20 d’abril de 2017 finalitza el termini de presentació dels projectes per optar a una de les cinc beques atorgades per la Conselleria de Cultura i Portavocía per participar a la Setmana Descobriments del Festival PHotoEspaña, al qual la Regió de Múrcia s’uneix un any més en la que serà la seva vintena edició.

El Centre Párraga de Múrcia acollirà els dies 12 i 13 de maig el visionat dels portfolis dels 20 participants que hagin estat seleccionats en aquesta convocatòria. D’aquests treballs, la Conselleria de Cultura anunciarà el 16 de maig els cinc fotògrafs becats per participar en aquest prestigiós festival, que se celebrarà del 29 de maig al 2 de juny. Els seleccionats optaran així al Premi Descobriments PHE, que consistirà en la realització d’una exposició a PHotoEspaña 2017.

La directora general de l’Institut de les Indústries Culturals i de les Arts (ICA), Marta López-Briones, va explicar que “la Regió de Múrcia col·labora amb PHotoEspaña per obrir noves oportunitats als joves de la Regió gràcies a aquest esdeveniment, que és una referència en el món de les arts visuals “.

López-Briones ha assenyalat que, amb aquest suport, “seguim promocionant i donant-li difusió als treballs de joves creadors” i ha recordat que “l’any passat, els artistes murcians Mar Sáez i Andrés García Mellado van ser dos dels beneficiaris d’aquestes beques”. A més, Sáez va ser seleccionada, d’entre tots els participants en la Setmana Descobriments, per a cursar el Màster PHotoEspaña.

Les inscripcions per participar en aquesta convocatòria poden realitzar-se a través de la pàgina web del festival PHotoEspaña (http://www.phe.es). Una vegada que hagin estat seleccionats els 20 participants i s’hagi abonat la quota d’inscripció, els fotògrafs seran convocats per l’organització. Cada un d’ells tindrà quatre cites de 20 minuts distribuïdes en els dos dies que dura el visionat. Els portfolis podran presentar-se en paper o en format digital.

Els creadors mostraran la seva feina a quatre experts. Per part de la Regió, participaran en el visionat el fotògraf, editor, crític i comissari Paco Salines i la directora de la Galeria ArNueve de Múrcia, María Ángeles Sánchez. A ells s’uniran el fotògraf i periodista madrileny Matías Costa i el crític d’art i comissari d’exposicions Sema D’Acosta.

