Festival Revela-T 2017 a Vilassar de Dalt

annaïs miró

Del 19 al 28 de maig de 2017, tindrà lloc el Festival de fotografia analògica Revela-T 2017, a la població de Vilassar de Dalt. Aquesta serà la primera vegada en què un tema comú, HIDDEN, donarà coherència a les més de 50 exposicions destacades i hi haurà visites guiades amb la presència de la majoria d’autors. En aquest 2017 es va començar l’OFF Revela-T , de moment amb dues galeries a Barcelona i esperem que per al 2018 siguin moltes més les que vulguin sumar-se a la iniciativa. Per al cap de setmana del 26, 27 i 28 de maig hi ha preparada una programació plena d’activitats: xerrades sobre fotografia el dissabte 27 i demostracions de diferents tècniques el diumenge 28 de maig. Com cada any es podrà comprar material fotogràfic a la Fira comercial o visitar el Market 17 on adquirir obra directament de l’autor, llibres de diverses editorials o interessar-vos pel programa de diferents escoles de fotografia.

Moltes altres activitats lúdiques com l’espectacle La Llanterna Màgica, interessants projeccions de pel·lícules, trobades de diferents col·lectius, i la ja tradicional foto de grup, la Paella Popular i la Festa ReBela-T a la carpa gegant del Parc de can Rafart, un espai de networking, on conèixer a gent de tot el món, practicar idiomes, divertir-vos i compartir la passió de la fotografia. Si veniu amb temps podeu apuntar-vos a algun dels taller que es realitzaran del 24 al 26 de maig a Barcelona i Vilassar o optar a participar en el Projecte d’Intercanvi Artístic amb el tema comú d’aquesta edició, Hidden (amagat, ocult).

Etiquetes: Fotografia analògica · Revela-T