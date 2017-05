Festival LOOP: El MNAC acull la nova instal·lació de David Claerbout

La Fundació Han Nefkens, en col·laboració amb el Museu Nacional d’Art de Catalunya, acull l’última obra del videoartista David Claerbout, Olympia (The real time Disintegration into ruins of the Berlin Olympic stadium over the course of a thousand years), en el marc del festival LOOP Barcelona. La instal·lació es podrà veure des del 18 de maig al Museu Nacional d’Art de Catalunya fins al 31 de desembre.

Olympia (The real time Disintegration into ruins of the Berlin Olympic stadium over the course of a thousand years), és una videoinstal·lació que trenca completament amb els esquemes de temporalitat, ja que té una durada de 1.000 anys. A través d’un programa d’ordinador ideat exclusivament per a aquesta producció, l’artista reconstruirà en 3D i a temps real l’estadi olímpic de Berlín, construït pels jocs olímpics del 1936.

L’obra mostra el declivi de l’objecte, en concret de l’estadi construït per l’home, i busca plasmar la idea d’absència del temps, que sura en tots els treballs de l’artista.

La presentació de la videoinstal·lació a Barcelona no és casual. L’estadi escollit en aquesta producció és una instal·lació construïda per albergar les olimpíades de Berlín 1936, uns jocs que s’haurien d’haver celebrat a Barcelona. Els jocs no es van concedir a la ciutat de Barcelona perquè en aquest moment regia la Segona República, un context polític aliè a les dinàmiques del moment. Per això, amb motiu del 25 aniversari de Barcelona 92, la Fundació Han Nefkens ha volgut portar aquesta obra a la ciutat comtal.

Instal·lació produïda per la Fundació Han Nefkens, Barcelona, ​​en col·laboració amb el Festival LOOP, el Museu Nacional d’Art de Catalunya i amb el suport del Govern flamenc.

