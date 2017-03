Festa del 10è aniversari del Museu dels Sants

El dia 10 de març farà 10 anys que es va inaugurar el Museu dels Sants d’Olot. És per això que s’ha organitzat una festa per celebrar aquesta data destacada. Serà un acte obert a tothom, amb actuacions de música i dansa i, com en qualsevol aniversari, amb un pastís i un brindis amb cava. S’aprofitarà l’acte per fer una fotografia amb totes aquelles persones que, d’una manera o altra, han estat vinculades al Museu i a la indústria de la imatgeria religiosa de la ciutat d’Olot i a les quals es convida especialment a assistir a aquest esdeveniment festiu.

L’acte tindrà lloc el dia 10 de març a les 20 h. al Museu del Sants.

Etiquetes: Museu dels Sants