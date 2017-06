Ferran Castellnou i Montse Forns antidialoguen a L’estació és allà

annaïs miró

Del 30 de juny al 31 de juliol de 2017, L’estació és allà… espai per les arts i les lletres, a l’avinguda Catalunya, 8, de Cardedeu, acull l’exposició Duets antidiàleg, en aquesta ocasió, de Ferran Castellnou i Montse Forns. Un conjunt de cinc exposicions que mostren la creació de dos artistes diferents. Les obres de cadascun es miraran cara a cara, però sense parlar-se. S’ignoraran l’una a l’altra, juntes en un mateix espai. Com sovint estem les persones, massa vegades davant per davant sense dirigir-nos la paraula. Serà l’espectador qui decidirà si establir un diàleg entre elles.

Etiquetes: Ferran Castellnou · L'estació és allà... · Montse Forns