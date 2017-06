Fermín Jiménez Landa exposa a l’Addaya Centre d’Art

Durant el mes de juny de 2017, l’artista resident a Addaya Centre d’Art Contemporani, al carrer Alexandre Rosselló, 10, d’Alaró (Mallorca) és Fermín Jiménez Landa (Pamplona, 1979). Realitzant accions, intervencions públiques, vídeo, instal·lacions o dibuix, Fermín Jiménez Landa treballa en processos d’equivalència, inversió i intercanvi que ens fan veure la realitat des d’un punt equidistant entre l’absurd i l’assenyat, l’entranyable i l’iconoclasta, l’empíric i l’inverificable. Entre els seus projectes i exposicions individuals es troben El bamboleo de Chandler, Galería Nogueras Blanchard, Barcelona (2017), How to disappear, HIAP, Hèlsinki (2016), El rayo verde, La Gallera, València (2016), Turno de Noche, Artium, Vitòria (2015), El 16 de Septiembre del 2031 en el Bar San Calisto, Galería Bacelos, Madrid (2015), Ultramarino, Consonni, Bilbao (2014), The Visit, 1646, La Haia (2013), Las puertas, La Casa Encendida, Madrid (2012), Amikejo junto a Lee Welch, Laboratorio 987, Musac, León (2011), Actos oficiales, Espai Montcada, CaixaForum, Barcelona (2008), No muy a menudo, ni muy poco, Galería Valle Ortí, València (2010); I entre les seves exposicions col·lectives hi ha MANIFESTA 11 (Zürich), Generaciones 2015, La Casa Encendida, Madrid (2015), Sin motivo aparente, CA2M, Madrid (2013), Antes que todo, CA2M, Madrid (2010), 08001, Galeria Nogueras Blanchard, Barcelona (2010), JULIO #5, Centre Cultural d’Espanya, Sao Paulo (2010), la Mostra d’Art INJUVE, Círculo de Bellas Artes, Madrid (2006 i 2009).

Va estudiar en la facultat de Belles Arts de València i va assistir a tallers amb Robert Morris, Rogelio López Cuenca, Daniel G. Ándujar, Francesc Torres, Jon Mikel Euba i Douglas Ashford així com a classes en la Anotati Scholí d’Atenes.