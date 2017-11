FERIARTE 2017, una cita pels amants de l’art contemporani

Els amants de l’art contemporani tenen una cita a FERIARTE 2017 on, entre el 18 i 26 de novembre, podran contemplar i adquirir obres dels més reconeguts artistes del panorama artístic actual. Des Miquel Barceló; Rafael Canogar; Antoni Clavé, Joan Miró; Antoni Tàpies, Bosco Sodi, Fernando Zobel, passant per Eduardo Chillida, Jorge Oteiza, Salvador Dalí o Menchu ​​Gal, Dario de Regoyos i Emilio Grau Sala. Una gran varietat d’arts plàstiques proposades per algunes de les principals galeries d’art del nostre país.

Alcolea & Krauss assisteix a FERIARTE per mostrar una selecció de les seves pintures més significatives de l’art espanyol dels s. XIX i XX. El seu espai acollirà obra d’artistes com Dionisi Baixeras Verdaguer; Valentín Carderera i Solano; Joan Cardona Lladós; Antonio Gisbert; Celso Lagar; Vicente Palmaroli; Gabriel Puig Roda; Antoni Tàpies; Jorge Usán; Marcela de València i Codallos. Entre algunes de les seves peces, destaca un oli de Néstor Martín Fernández de la Torre, Maja i ballarins sota una nit amb estrelles, ca. 1920, així com un altre de Miquel Viladrich Vila, L’ensinistrador d’ocells araucà, ca. 1925, als quals se suma Joves camperoles a Sierra Nevada, Granada, de Frederick Yeates Hursltone.

Des de fa 20 anys, Beatriz Balgoma es dedica al món de l’art, les antiguitats i la decoració. A la Fira mostrarà des de mobiliari europeu dels s. XVIII i XIX, fins a peces franceses i italianes dels anys 40 a 70, passant per pintura d’artistes contemporanis espanyols com Emilio Grau Sala; Julián Grau Santos; Alonso Alonso i López Llorens. Alguna de les obres destacades és Habitació, d’Àngels Santos Torroella -any 1930-.

David Cervelló Galeria d’Art, fundada el 1999 i especialistes en mestres espanyols, exposarà entre d’altres l’obra de Manolo Valdés, Odalisca; Antonio Saura, Eva Paradise; Eliseo Meifren, Jardí; Joaquim Mir, Vilanova; Joan Miró, Untiled, i Antoni Clavé, Roi au fond noir.

La Galeria Benlliure, fundada el 1984, mostrarà obra de, entre d’altres, Benjamí Palència; Francisco Bores; Carmen Calvo; Luis Feito; José Guerrero; Manuel Hernández Mompó; Jaume Plensa; Antonio Saura; Soledad Sevilla; Antoni Tàpies; Manolo Valdés i José María Yturralde.

En el cas de la Galeria Jordi Pascual, fundada a Barcelona l’any 2000, està especialitzada en pintura dels s. XIX i XX, així com contemporània i d’avantguarda d’artistes espanyols amb gran renom nacional i internacional. D’aquesta manera, assistirà a FERIARTE amb peces d’artistes com Joaquim Mir; Eliseu Meifrén; Santiago Rusiñol; Emili Grau i Sala; Carlos Nadal; Antoni Clavé; Pablo Picasso; Salvador Dalí; Joan Miró; Antoni Tàpies – Formes, any 1996-; Antonio Saura – El Gos de Goya, 1996-; Miquel Barceló – Citrons coupées, de 1996, entre d’altres.

Un any més, la Galeria Lorenart participarà en FERIARTE amb importants obres com és el cas de l’oli de Joaquim Sorolla i Bastida titulat Isabelita i Thor, de 1893. De la mateixa mestre presenta Nen a la platja. València, de 1920. A aquestes obres se sumen altres d’artistes com Aurelio Arteta, Ricardo Baroja, María Blanchard, Eduardo Chillida, Salvador Dalí, Menchu ​​Gal, Anselm Guinea, Francisco Iturrino, Carmen Laffon, Manolo Millars, Joaquín Mir, Isidre Nonell, Hernandez Mompó, Jorge Oteiza, Benjamí Palencia, Agustín Redondela, Dario de Regoyos, Santiago Rusiñol, Daniel Vazquez – Diaz, Rafael Zabaleta, Fernando Zobel.

