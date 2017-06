Feriarte 2017 reuneix a Madrid l’art i les antiguitats més exclusives

Després de la seva 40ena edició, Feriarte 2017 torna a reunir a Madrid l’art i les antiguitats més exclusives. En aquesta ocasió, la fira se celebra del 18 al 26 de novembre al pavelló 3 d’Ifema, amb la participació de més de 90 antiquaris i galeries d’art, que exposen milers de peces amb més de 100 anys d’història.

La ciutat de Madrid torna a convertir-se en punt de trobada de col·leccionistes, professionals i amants de l’art. Desenes d’antiquaris aportaran la millor selecció de les seves peces. Des de mobles, a objectes de decoració, col·lecció i joies, incloent els estils Art Decó, Art Nouveau, Eduardino, Alfonsí, pintura i escultura, arqueologia, Art Tribal, Precolombí i Oriental. A tot això s’hi suma l’oferta de les galeries, amb pintura i escultura contemporània d’artistes de reconegut prestigi.

Els visitants poden realitzar compres d’obres mestres i d’objectes excepcionals la qualitat i autenticitat dels quals estan assegurades per un comitè d’experts format per més de 40 especialistes en les diferents disciplines. Una cita en què la qualitat es manté com a signe d’identitat i amb uns preus molt competitius en relació al mercat europeu.

Amb més de quatre dècades de trajectòria, Feriarte representa l’única fira d’art i antiguitats a Espanya i un espai perquè col·leccionistes internacionals aprofitin les oportunitats de negoci que ofereix aquest espai.

