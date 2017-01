“Fenomen fotollibre” al CCCB i a la nova seu de la Fundació Foto Colectania

El Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) i la Fundació Foto Colectania presenten, fruit d’una excepcional col·laboració, l’exposició Fenomen Fotollibre que s’exhibeix de manera simultània als dos espais de la ciutat: del 18 de març al 27 d’agost de 2017 al CCCB, i del 18 de març al 25 de juny de 2017 a la nova seu de la Fundació Foto Colectania.

Fenomen Fotollibre és una exposició que posa en valor el fotollibre a la cultura visual contemporània alhora que proposa una reinterpretació de la història de la fotografia a través del paper del fotollibre i de la fotografia impresa.

La mostra és una mirada calidoscòpica de nou comissaris internacionals que presenten set seccions diferents que dialoguen entre elles per aproximar-nos a què és un fotollibre des d’òptiques molt diverses. També involucra a artistes, col·lectius, editors, especialistes i llibreters de l’àmbit internacional i local.

A Fenomen Fotollibre, entre molts altres continguts, s’hi pot veure des dels fotollibres de Ródchencko, William Klein i Robert Frank als fotollibres nipons, pioners d’aquest fenomen. El fotògraf Martin Parr hi exposa els millors exemplars de la seva col·lecció particular. Una secció dedicada a fotollibres de denúncia i propaganda reuneix els dissenys més radicals. Manuel Álvarez Bravo, Gabriel Cualladó i Henri Cartier-Bresson són altres noms presents a la mostra així com les darreres propostes de reconeguts artistes contemporanis que han aportat una visió genuïna al mitjà, com ara Laia Abril o Vivian Sassen, i que ofereixen una mostra dels processos de creació d’un fotollibre.

L’exposició Fenomen Fotollibre ofereix noves perspectives sobre la importància i l’impacte del fotollibre en la cultura visual del nostre temps, traçant un recorregut que va des dels seus inicis fins a la producció contemporània.

Un fotollibre és una obra en sí mateixa. Un llibre on les fotografies construeixen el relat i responen a un concepte d’autor. Una obra coral en la que intervenen el disseny, el grafisme i la tipografia, la seqüència de les imatges, la maqueta i el text, és a dir, un conjunt de qualitats de concepte i de la materialitat de l’objecte. En els darrers anys els fotollibres han viscut un període de gran expansió, passant a ocupar una posició central en la fotografia contemporània. Actualment, es produeixen més fotollibres que mai, es compren i es venen, s’intercanvien i es col·leccionen, i comprovem que, en plena era digital, existeix un retorn a l’objecte imprès. Molts autors han trobat en aquest format una bona eina per mostrar les seves fotografies, així com un espai perfecte per a l’experimentació i la creativitat.

Fenomen fotollibre ofereix una mirada calidoscòpica i un diàleg de perspectives sobre el fotollibre. Els comissaris seleccionats per realitzar l’exposició són: Martin Parr, Gerry Badger, Markus Schaden, Frederic Lezmi, Horacio Fernández, Ryuichi Kaneko, Erik Kessels, Irene de Mendoza i Moritz Neumüller que ha actuat com a comissari executiu. L’exposició s’acompanya d’un catàleg amb textos dels comissaris i de l’experta Lesley A. Martin, que ofereix una taxonomia del fotollibre contemporani.

Organitzada en set apartats temàtics, l’exposició arrenca amb els millors fotollibres segons Martin Parr i segueix amb una selecció de llibres de denúncia i propaganda. El tercer apartat aprofundeix en ‘New York’ de William Klein, obra seminal de la història del fotollibre. A La biblioteca com a museu s’entrellacen llibres i fotografies de tres pioners en la reivindicació del fotollibre: Álvarez Bravo, Cualladó i Cartier-Bresson. El cinquè apartat està dedicat al fotollibre japonès i el sisè presenta una una instal·lació d’Erik Kessels. El darrer capítol reuneix una col·lecció dels millors fotollibres dels anys 2015 i 2016 i set projectes de set artistes contemporanis.

La mostra indaga també sobre el repte que suposa exposar un fotollibre fent ús de diversos sistemes interactius que permetin recórrer i “experienciar” el llibre i la fotografia a partir d’enfocaments molt diversos.

Fenomen fotollibre és fruit d’una excepcional col·laboració entre el CCCB i la Fundació Foto Colectania i es presenta de forma simultània als dos espais de la ciutat: del 18 de març al 27 d’agost de 2017 al CCCB, i del 18 de març al 25 de juny de 2017 a la nova seu de la Fundació Foto Colectania. Foto Colectania presenta els apartats comissariats per Martin Parr i Horacio Fernández. El CCCB acull els altres cinc capítols.

Durant l’exposició tindran lloc un seguit d’activitats que aprofundiran en el fenomen del fotollibre i que involucraran a especialistes i creadors de l’àmbit internacional i local.