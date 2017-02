Factoría de Arte y Desarrollo dona la benvinguda a La Rota

Factoría de Arte y Desarrollo, Valverde, 23 de Madrid presenta Inside Out. Welcome to Rota de Cyro García del 3 de març al 16 d’abril, mostra individual comissariada per Álex Martín Rodríguez.

Amb Inside out (Welcome to Rota) Cyro García (Cadis, 1978) fa un anàlisi de l’evolució socio-econòmica de la ciutat de Rota. Entre els interessos de l’artista es troba el significat de les fronteres i límits, prenent com a objecte artístic el seu significant: la malla metàl·lica i el totxo. Tant Perimeter com Golden Fence, tot i fer referència directa al perímetre de la base nord-americana a Rota, són idees extrapolables a qualsevol part del món.

A part de les muralles físiques també existeixen les morals com veiem en WELCOME TO TRENCADA una intervenció a la sorra, al costat del tanca fronterera, que deixa llegir «give me pan and tell me tonto», extreta d’un graffiti trobat a la ciutat i que exemplifica la dicotomia d’acceptació-negació en què viu la població pel que fa a la base: beneficis econòmics i antiimperialisme.

En la seva línia de treball continua amb la seva particular investigació sobre l’ontologia del símbol i el seu lligam al poder. El dòlar es va convertir en un símbol holístic per a la població de Rota, inexpugnable fortalesa des d’on Estats Units va forjar el seu imperi, i al seu torn fràgil als canvis borsaris, de la mateixa manera que les marees destrueixen les torres que conformen el gran dòlar de Inside Out (Out) a la vora de la platja del Rompidillo enfront de la base aeronaval.

En conjunció amb el motor econòmic de la base americana, Rota també ha viscut i viu del turisme, fet que l’artista reflecteix mitjançant intervencions efímeres. Així amb Inside Out (Inside) reconstrueix esquerdes i fragments de façanes i edificis fruit de la bombolla urbanística. Finalment l’exposició tanca amb OUT INSIDE un projecte documental que, a través d’entrevistes, recorre diferents generacions i la relació que han tingut amb la base i amb el turisme.



A la imatge, “Dollar Out”, Cyro García, 2017.

