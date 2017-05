Fabio Hurtado i Leo Wellmar exposen a la Galeria Barnadas

annaïs miró

Del 4 de maig al 3 de juny de 2017, la Galeria Jordi Barnadas, al carrer Consell de Cent, 347, de Barcelona, acull l’exposició Indrets somiats dels artistes Fabio Hurtado i Leo Wellmar. Fabio Hurtado (Madrid, 1960) ha realitzat nombroses exposicions a Europa i els Estats Units; el 1996 va ser nomenat membre del Senat Acadèmic per l’ Acadèmia d’ Art Modern a Roma i va obtenir una de les medalles d’honor del X premi de Pintura BMW. Les seves pintures exploren aspectes sentimentals dels éssers humans. D’estil inconfusible, la seva temàtica amb imatges ambientades als anys 20 i 30 és profundament evocadora i en observar els seus quadres ens sentim espectadors d’una escena de pel·lícula. Les protagonistes dels seus quadres normalment són dones dinàmiques, d’aparença independent, que viatgen, que són de vacances o bé lliurades a la lectura en una triada solitud. Leo Wellmar (Estocolm, Suècia, 1965), viu i treballa a Barcelona des de fa 30 anys. Els seus característics reflexos misteriosos són més propis del somni que de la realitat. Escapa del realisme per endinsar-nos en un simbolisme enigmàtic on la breu i elegant gamma de colors hi juga un paper fonamental. La pintora ens mostra una natura verge en estat perfecte i una bellesa perenne que regna per damunt de tots els conceptes. Una obra espiritual adreçada a la meditació.

