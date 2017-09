F2 Galeria presenta A la línia de fons de Miki Leal. La inauguració tindrà lloc el 14 de setembre a les 17 h. i la mostra es podrà visitar fins al 28 d’octubre del 2017.

Afirma David Foster Wallace, el millor i més intens “narrador” del tennis, que “probablement cal cert nivell d’abstracció i formalitat (és a dir, de “joc”) perquè un esport tingui certa bellesa metafísica”. I és a partir d’aquesta opinió, que es permet qualificar el tennis com l’esport més bell que hi ha. Una afirmació que amb total seguretat comparteix Miki Leal, acostumat a convertir en eix del seu treball les seves mitologies personals, convertides en universos referencials o espais de connotació des dels quals abordar el que constitueix el nucli central de la seva trajectòria: la pintura. Així passa amb el tennis, convertit, en aquest grup d’obres, en terreny de joc per dialogar sobre l’acte mateix de pintar, sobre gèneres i formes, sobre la cultura, els seus signes i símbols, i la manera de representar-los.

Etiquetes: F2 Galeria · Miki Leal