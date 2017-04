Exposicions de la Fundació Mapfre a Madrid durant Setmana Santa

Les exposicions de la Fundació Mapfre a Madrid, Retorno a la Belleza. Obras maestras del arte italiano de entreguerras i Lewis Baltz resten obertes al públic durant la Setmana Santa.

A la sala Recoletos, del Passeig Recoletos, 23 de Madrid pot gaudir-se del Retorno a la Belleza. Obras maestras del arte italiano de entreguerres, una mostra composada per més de cent peces d’aquells artistes italians que en les primeres dècades del segle XX van tornar ala seva mirada a la tradició clàssica, enfront de les avantguardes, com a model per recuperar un temps dominat pels valors de la bellesa i l’harmonia. Es pot visitar fina al 4 de juny.

En aquesta mateixa sala, a l’Espai Miró, s’hi exhibeixen de forma permanent obres de Joan Miró (Barcelona, ​​1893-Palma de Mallorca, 1983), cedides en dipòsit temporal. Aquesta col·lecció està composada per 65 obres de Miró, i a més a més s’hi troben quatre escultures i un oli d’Alexander Calder.

A la Sala de Bárbara de Braganza, al carrer Bárbara de Braganza, 13, es pot veure l’exposició del fotògraf americà Lewis Baltz. Es tracta de la primera mostra que es fa a l’estat espanyol de l’obra de Baltz i és també la primera retrospectiva a nivell internacional després de la seva mort, l’any 2014. Balz va crear una nova imatge fotogràfica dels Estats Units en la segona meitat del segle XX, allunyant-se de la impol·luta naturalesa nord-americana i mostrant els suburbis de les grans ciutats i el concepte de paisatge com a territori ocupat. L’exposició es pot visitar fins al 4 de juny.

A la imatge, detall d’una de les fotos de Lewis Baltz.

