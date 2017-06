El jardí de Lina Vila a la Galeria Librería La Casa Amarilla

annaïs miró

Del 6 al 29 de juny de 2017, la Galeria Librería La Casa Amarilla, al Passeig de Sagasta, número 72, local 3, de Saragossa, acull l’exposició La tinta y la hierba de l’artista Lina Vila (Saragossa, 1970). Per a la seva exposició a La Casa Amarilla, Lina Vila ha pintat un jardí. El seu pare, Pedro Vila, que li va ensenyar a apreciar la natura i les plantes. El seu hort era el seu paradís. Ara aquell hort és l’espai utòpic de Lina Vila. Els jardins ens parlen de la nostàlgia del que fou i del que mai no podrà ser, de tal manera que la passió que els éssers humans han sentit al llarg de la història per construir jardins, es fonamenta en el desig d’evadir-se de la realitat i en l’anhel de retornar a la natura. Lina Vila sent benestar i equilibri en el jardí de casa seva i en el desig de fer permanents aquests sentiments, el pinta. Els lliris blancs suggereixen puresa, les roses vermelles fan referència a l’amor diví, les maduixes a la rectitud, les pomes recorden a l’home la seva caiguda i la salvació de Crist. Motius que Lina Vila va escollir per al seu jardí dedicat a Petronella, que ara presenta a La Casa Amarilla amb un caràcter profà.

