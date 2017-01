Exposició solidària de l’Hospital Sant Joan de Déu

L’Obra Social Sant Joan de Déu i la Fundació Gaspar de Portolà organitzen conjuntament la 43a edició d’Art Solidari, una mostra benèfica que es podrà veure a partir del 13 de desembre i fins al 8 de gener, a l’Hospital Sant Joan de Déu (Passeig Sant Joan de Déu, 2, Esplugues de Llobregat.

Artistes com Perico Pastor, Sergi Barnils, Javier Meján, Javier de Cea, Cristina Batllori, Carral&Anzano, Magda Gregori, J.M. Moscardó, Ramon Moscardó, Agustí Roca, Rubèn Torras, Pere Vilardebò i fins a una cinquantena més de pintors han donat una de les seves obres a l’Obra Social de Sant Joan de Déu per contribuir d’aquesta manera a atendre les persones més vulnerables, convertint un cop més l’art en una eina solidària per recaptar fons.

Per segon any consecutiu la Fundació Gaspar de Portolà se suma a la mostra amb una cinquantena de quadres de la iniciativa Empresaris amb art, amb la qual diversos empresaris amb inquietuds artístiques donen les seves creacions amb l’objectiu de recaptar fons per a l’entitat.

Etiquetes: HHospital Sant Joan de Déu