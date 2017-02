Exposició sobre Pepe Carvalho al Castell Palau de La Bisbal

annaïs miró

El divendres 3 de març de 2017 s’inaugura l’exposició itinerant d’artistes plàstics a La Bisbal d’Empordà, concretament al Castell Palau de La Bisbal, a la plaça del Castell s/n de La Bisbal d’Empordà. Aquesta mostra pretén retre homenatge a l’escriptor Manuel Vázquez Montalbán i al seu personatge de ficció, el detectiu Pepe Carvalho. Comissariada per Gabriel Serrano i amb la participació de Carles Puig, regidor de cultura, la mostra s’estructura a partir de la idea següent: cadascun del artistes participants van rebre un llibre de la col·lecció de Pepe Carvalho i el comissari de l’exposició, Gabriel Serrano, els va fer l’encàrrec de fer una obra a partir d’allò que desprès de la lectura del llibre volguéssim destacar. La petició demanava una obra sobre paper, per jugar amb el paper del llibre. Els visitants podran descobrir a través de fotografies, gravats, paper, acrílic, grafit i aquarel·les una visió personal i polièdrica de l’autor i del personatge, segons els artistes participants, o aquells elements o situacions que han volgut ressaltar. Entre la quarantena d’artistes participants hi ha entre altres: Arranz Bravo, Plensa, Feito, Arroyo, Genovés, Riera i Aragó, Ciria, Mäis ,Santi Moix, Menchu Lamas, Amparo Sard i Anna Monzó. Destacar la participació d’artistes com Josep María Guerrero Medina, José Luis Pascual i Fiona Morrison que viuen molt a prop nostre. L’exposició va ser inaugurada a Frankfurt a l’any 2014, al voltant de la Fira del Llibre de la ciutat. Després ha itinerat per diferents ciutats europees i espanyoles arribant a la La Bisbal d’Empordà des de Barcelona, on ha estat un dels elements forts de l’edició de BCNegra d’enguany. Carvalho és un atípic iinvestigador privat de personalitat rica, complexa i contradictòria, les aventures del qual sirviren a l’autor per retratar, i sovint criticar, la situació política i cultural de la canviant societat espanyola de la segona meitat del segle XX. Per exemple, el procés autodestructiu del Partit Comunista en els primers temps de la transició es descriu a Asesinato en el Comité Central, la caiguda del felipisme en els anys noranta és l’ambientació de la novel·la El premio, o el discutit procés de transformació de Barcelona amb motiu dels Jocs Olímpics de 1992 està present a Sabotaje Olímpico. Carvalho és, de jove, els anys cinquanta, militant del PCEi, de fet, el seu activisme contra el règim franquista el porta a la presó. Després, desenganyat sentimentalment i ideològica, cada cop més desencantat i sempre contradictori, acaba exercint durant quatre anys d’agent de la CIA. Home de cultura ben àmplia, un altre tret de la seva personalitat que resulta xocant és la cínica afecció que té a condemnar a la foguera els llibres de la seva ben nodrida biblioteca (això des dels primers anys setanta). D’origen gallec, Barcelona és la seva ciutat i, tot i que és un gran viatger i que molts dels seus casos tenen lloc en altres ciutats o països, la notorietat del personatge ha donat a la capital catalana aquell aire de ciutat literària mítica que tant aprecia ell mateix en altres, com el Singapur de William Somerset. La passió gastronòmica de Carvalho i del seu ajudant “Biscuter” és la del seu creador, Vázquez Montalbán motiu pel qual en les novel·les de Carvalho sempre s’hi troben apassionades descripcions culinàries dels plats més diversos. De fet, Carvalho protagonitza fins i tot diversos llibres de receptes de cuina.

Etiquetes: Castell Palau de la Bisbal d'Empordà · Manuel Vázquez Montalbán · Pepe Carvalho