Exposició sobre l’Empordà al Castell-Palau de La Bisbal

Del 2 al 30 de juny de 2017, el Castell-Palau de la Bisbal d’Empordà acull l’exposició col·lectiva Empordà, artistes i mirades, comissariada per Jordi Bofill. Com si fóssim mítics cavallers medievals, aquests 22 artistes del segle XXI, Albert Aparicio, Manel Bielsa, Núria Bolívar, Teresa Carbonell, Jordi Coll, David de Martín, Jordi Bofill, Dolors Bosch, Josep Marsà, Albert Carol, Albert Moliner, Claudi Puchades, Neus Font, Ignasi Riembau, Marc Sais, Jordi Alemany, David Gomez, Jaume Canet, Maria Mercader, Laia Pol, Javier Garcés, Babeus “Artèxtil”, okuparem, amb el vist i plau de les autoritats pertinents, el gironí Castell-Palau de la Bisbal d´Empordà amb els resultats plàstics de cadascuna de les nostres mirades sobre l’Empordà, en una nova aproximació, en clau contemporània, a aquesta terra de fertilitat artística contrastada, tant per la seva intrínseca composició orogénica, com per la seva coneguda condició de terra d’artistes, nadius, d’adopció i devoció eterna, o passavolants accidentals, que han cantat, al llarg del temps i a pinzellades destres, la seva histórica fesomia de bellesa particular i curiosa força atractiva, a voltes, fins i tot una mica perillosa quan la tramuntana defineix, amb nitidesa, els seus ben dibuixats perfils.

Etiquetes: "Empordà" · Castell Palau de la Bisbal d'Empordà · Jordi Bofill