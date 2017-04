Exposició sobre Cueva Victoria al Museu Los Baños

La mostra reuneix un centenar de fòssils amb una antiguitat de fins a 900.000 anys i va ser visitada l’any passat per més de 15.000 persones al Museu Arqueològic de Múrcia. L’exposició Cueva Victoria. Out of Africa, produïda per la Conselleria de Cultura, arriba al Museu Arqueològic Los Baños d’Alhama de Múrcia. La inauguració tindrà lloc el 21 d’abril de 2017 amb una conferència i una visita guiada a càrrec d’un dels comissaris de la mostra, el paleontòleg Gregorio Romero, que explicarà la riquesa d’aquest jaciment situat al Cerro de San Ginés de la Jara (Cartagena) que va ser refugi de hienes i on s’han trobat fòssils de més de 90 espècies de vertebrats. Cueva Victoria és un lloc clau per a la reconstrucció de les faunes del Pleistocè inferior gràcies a la varietat de fòssils. El resultat és un complet registre de la fauna d’aquest període del Quaternari entre els quals destaca la fauna africana. Una llista que inclou hervíbors com cavalls, cèrvols, bòvids, rinoceronts i elefants, que convivien amb carnívors com togres, panteres, linx, ossos o gossos salvatges. L’exposició es podrà veure fins el 28 de maig.