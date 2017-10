Exposició retrospectiva de Paloma Navares a la sala Kubo-kutxa

L’exposició Paloma Navares. Il·luminacions (1977-2017) a la sala Kubo-kutxa celebra quatre dècades de la trajectòria de l’artista multimèdia. Paloma Navares (Burgos, 1947) desenvolupa un llenguatge en el qual s’hibrida cos i tecnologia, el quotidià i l’extraordinari, la memòria de la història i el somni o el malson en el futur. Amb una àmplia utilització de mitjans (instal·lacions, fotografia, vídeo, performance, escultura, dibuix, pintura …) al costat d’objectes i materials de fabricació industrial. Com a resultat, mentre la seva producció objectual tendeix a desmaterialitzar absorbint les qualitats de transparència i lleugeresa de la llum, les seves videoinstal·lacions es formalitzen amb rotunditat escultòrica i domini arquitectònic de l’espai.

Les seves obres apareixen com il·luminacions amb una fragilitat que rebutja la matèria. Imatges lluminoses i entre penombres, que ironitzen sobre el futur i subverteixen el passat.

Per tal de construir visions, Paloma Navares utilitza mitjans materials translúcids, alleugerint estructures i organitzant entorns per temperatura de color i intensitat o manca lumínica, mentre reflexiona sobre la visualitat des de perspectives culturals, psicològiques, simbòliques i emocionals.

En aquesta retrospectiva, comissariada per Rocío de la Villa, es destaquen dos aspectes en la seva trajectòria: el seu paper de pionera en el terreny de la videoinstal·lació; i el seu lloc en l’art feminista i des de la perspectiva de gènere, que es desenvoluparan a partir de la dècada dels anys noranta al nostre país. Al començament d’aquesta dècada, Navares ja té una importantíssima projecció en exposicions individuals i col·lectives a destacats museus i centres a Centreeuropa i és la primera artista espanyola que és inclosa a Europa i fora d’Europa en col·lectives de gènere i feministes. Després de fundar i dirigir el Primer Festival de Vídeo en 1984, que ja incloïa videoinstal·lacions, al final dels anys noranta Paloma Navares és reconeguda internacionalment en el camp de la videoinstal·lació: Navares comença un cicle de cinc anys com a magister en la molt selecta International Summer Academy of Fine Arts Salzburg, impartint cursos intensius sobre instal·lacions.

L’exposició estarà oberta al públic del 19 d’octubre de 2017 al 4 de febrer de 2018.

