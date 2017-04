Exposició monogràfica d’Akram Zaatari al MACBA

Akram Zaatari (Sidó, Líban, 1966) és un membre destacat de la generació d’artistes que va sorgir al Líban a la dècada de 1990, després de la guerra civil que va assolar el país durant més de quinze anys. És, a més, cofundador de l’Arab Image Foundation, un projecte impulsat durant els anys de postguerra per artistes i fotògrafs amb l’objectiu de construir, des de dins, uns relats alternatius a la història visual oficial escrita per estrangers. La pràctica artística de Zaatari s’ha centrat en els objectes fotogràfics, «formacions o emergències fotogràfiques», amb paraules seves. El revers d’una fotografia pot ser tan important com l’anvers, així com els senyals que el pas del temps va deixant en el suport. Per Zaatari, col·leccionar fotos és una manera de desfer i reescriure tan important com l’acte mateix de captar imatges.

L’exposició Akram Zaatari. Contra la fotografia. Història anotada de l’Arab Image Foundation neix de l’interès per aquesta intersecció crítica entre l’arxiu i les pràctiques artístiques i aplega una vintena de sèries d’obres, la majoria de les quals són de nova producció. El recorregut ‒a través de fotografies, vídeos, objectes i instal·lacions‒ constitueix una mirada subjectiva a les activitats i l’evolució de l’Arab Image Foundation, una institució que en els seus vint anys d’història atresora més de 600.000 imatges del Pròxim Orient i el Nord de l’Àfrica. Les col·leccions de l’AIF permeten constatar els grans canvis formals, tecnològics i iconogràfics que s’han produït en la fotografia en més de 150 anys. Akram Zaatari. Contra la fotografia. Història anotada de l’Arab Image Foundation, comissariada per Hiuwai Chu al MACBA, es podrà veure fins al 25 de setembre a Barcelona i viatjarà al National Museum of Modern and Contemporary Art de Corea el 2018, on estarà comissariada per Bartomeu Marí.

Etiquetes: Akram Zaatari · Arab Image Foundation · Bartomeu Marí · Hiuwai Chu · MACBA