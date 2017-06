Exposició fotogràfica a l’Institut Cervantes

annaïs miró

El ministre de Foment, Íñigo de la Serna; el director de l’Institut Cervantes, Juan Manuel Bonet, i la directora de PHotoEspaña, María García Yelo, inauguren el 2 e juny de 2017 a la seu del Cervantes l’exposición Infinito Interior, organitzada per la Fundación ENAIRE i l’Institut Cervantes en el marc de PHotoEspaña. La mostra reuneix fons de la Col·lecció ENAIRE entre els quals s’inclouen treballs de prestigiosos autors com José Manuel Ballester, Alberto García-Álix, Paloma Navares, Chema Madoz o Santiago Sierra, juntament amb obres d’artistes guardonats en anteriors edicions del Premi de Fotografia Fundació ENAIRE. Inclosa en la programació oficial de PHotoEspaña 2017, que aquest any celebra el seu vintè aniversari, l’exposició estarà obierta al públic a la seu central de l’nstitut Cervantes a Madrid (c/ Alcalá, 49) des del 2 de juny al 3 de setembre. Infinito Interior neix d’una reflexió sobre la fotografia presa com si fos un relat. És el que diferencia una fotografia artística d’una captura casual, l’aportació de l’artista que dota la imatge de contingut a través del seu llenguatge i imaginari personal. Allò que ens permet intuir que una obra és d’un autor.