Exposició entorn de la màgia i el desig de creure a La Panera

Fins el 4 de juny de 2017, el Centre d’Art La Panera, a la Plaça de la Panera, 2, de Lleida, acull l’exposició El desig de creure, una mostra que reuneix el treball de set artistes que recorren als recursos de la prestidigitació, l’endevinació i l’aparicionisme, però també de la tecnologia i la ciència, amb l’objectiu d’analitzar les circumstàncies que rodegen la producció d’il·lusions, i posen el focus en la nostra predisposició per creure en l’inabastable, en el que no es veu, en el que no s’entén, que, tot i que sembla contradir les lleis de la física, la química i l’òptica, desplega una infinitud d’(im)possibilitats que permeten alterar la realitat, o almenys la percepció que en tenim. Els artistes són: Lúa Coderch / Enric Farrés Duran / Jordi Ferreiro / Christian Jankowski / Julia Montilla / Dani Montlleó / João Onofre. El dia 3 de juny, a les 21h. i a l’entorn de l’exposició, tindrà lloc l’acció: Quan el museu tanca les seves portes, de Jordi Ferreiro, amb la col·laboració de tragantCamp. Finalment, el dia 4 de juny, a les 11.30h. es podrà assistir a una Aproximació a la mostra des de la màgia, a càrrec del Mag Pere Rafart.

Etiquetes: Centre d'Art La Panera · Màgia