Exposició d’onze escultors cecs al Museu Tiflològic

Fins al 20 de maig de 2017, es podrà veure al Museu Tiflològic de l’ONCE de Madrid, al carrer La Coruña, 18, l’exposició d’onze escultors cecs que mostren la seva obra creada a les fosques. Les obres exposades compten amb els títols en Braille, i estan dotades de codis QR, amb informació accesible a persones amb ceguesa o discapacitat visual a través de telèfons mòbils. A més, compten amb beepcons, dissenyades per facilitar a les persones amb discapacitat visual la identificació i localització d’objectes propers, mitjançant una aplicació. L’exposició reuneix obres d’escultors de Catalunya, Madrid, Balears, Galícia, Aragó, Castella i Lleó, Mèxic i França. Andrés Clariana (Barcelona, 1973), per exemple, realitza els seus treballs en motlles de guix, talla en pedra i fusta. L’obra que exposa, ‘Torso II’ és una representació abstracta d’un tors femení, sense cap ni braços, de plans rectes i allargats, en marbre de Calatorao. Rosa Garriga Sala (Castelbell i El Vilar, Barcelona, 1931) va perdre la vista als 51 anys, quan ja tenia una llarga trajectòria artística. Desafia l’imperi de la llum, endinsant-se amb dignitat en el complex món de la imatge i el color. Amb ‘La ermita y el progreso’ ofereix una representació figurativa d’un paisatge en dos dimensions, on només utilitza el negre i el lluent platejat.

