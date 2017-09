Exposició dels X Premis AJAC de Jovenes Arquitectes

El dia 28 de setembre es va inaugurar l’exposició que recull les 19 propostes guanyadores de la X edició dels Premis AJAC per a Joves arquitectes que convoca l’Agrupació de Joves Arquitectes de Catalunya (AJAC), i que en aquesta edició ha estat comissariada per Jordi Quetglas Campmany i Alba Sánchez-Fortún Mateu.

Paral·lelament a les exposicions tindrà lloc Inexperiències, un cicle de conferències que obre les exposicions, on cada premiat explica quina ha estat la seva (in)experiència en la primera època de la seva pràctica professional. En aquesta ocasió els premiats que presentaran la seva obra seran Arnau Vergés, premiat en la categoria de reforma interior – retail amb el projecte Ferrer Xocolata; Carles Agelet de Saracibar, premiat en la categoria PFC amb el projecte Going public; i l’equip format per Albert Clèries, Manuel Julià i Joaquim Mulà, premiats en la categoria d’obra no realitzada amb el projecte Manhattan.

Premis AJAC X

En aquesta edició es van presentar un total de 122 propostes repartides en: 34 treballs d’obra realitzada i 11 de no realitzada dins l’àmbit d’Arquitectura nova i rehabilitació; 9 treballs d’obra realitzada i 7 de no realitzada en l’àmbit d’Urbanisme i paisatge; 28 treballs en l’àmbit Reforma interior i retail, 9 en Arquitectura efímera i 6 en Disseny de producte; en l’àmbit Difusió 4 articles, 1 assaig i 6 textos de difusió de l’arquitectura (blogs, revistes, iniciatives de difusió, documentals, etc…que fan que l’arquitectura arribi a un major nombre de persones); 2 treballs en l’àmbit d’Emprenedoria i 5 treballs en la categoria de Projecte Final de Carrera.

Els projectes premiats per categoria han estat:

ÀMBIT A

A.1_OBRA NOVA / REHABILITACIÓ. Obra realitzada

– HABITAR UNA NUEVA SOMBRA Benjamin Iborra Wicksteed, Jordi Espinet Roma,

Carlos Dimas, Carmona i Marcos Parera Blanch.

– ABOUT-A-VOID Estel Ortega Vázquez i David Pou Van den Bossche.

Jurat: Xavier Ros, Alberto Veiga i Stephen Bates.

A.2_OBRA NOVA / REHABILITACIÓ. Obra no realitzada

– EL HOGAR REVERSIBLE Anna Llonch Sentís, Carlota de Gispert Sampera, Clara

Vidal Riera, Ivet Gasol Escuer, Lucia Millet de Ferrater, Marta Armengol Suquet, Marta

Benedicto Izquierdo i Paula García-Valdecasas Vilanova.

– MANHATTAN Albert Clèries Vilamajó, Manuel Julià Verdaguer i Joaquim Mulà

Montseny.

Jurat: Toni Gironès, Amadeu Santacana i Jordi Badia.

ÀMBIT B

B.1_URBANISME / PAISATGE. Obra realitzada

– MICRO-INTERVENCIONS Jonatan García Medel.

– UN JARDÍN EN PIEDRA TALLADA Benjamin Iborra Wicksteed, Jordi Espinet Roma,

Carlos Dimas, Carmona i Marcos Parera Blanch.

Jurat: Sebastià Jornet, David Bravo, Anna Eklund.

B.2_URBANISME / PAISATGE. Obra no realitzada

– BA010 Catalina Salvà Matas i Hector Ortín Isern.

– TAMSHI Helena Cardona Tamayo, Dafne Saldaña Blasco, Carla Amat García i Julia

Goula Mejón.

Jurat: Marina Cervera, Iñaki Alday i Oscar Blasco.

ÀMBIT C

C.1_REFORMA INTERIOR / RETAIL

– FERRER XOCOLATA Arnau Vergés Tejero.

– ATENUANT L’ARQUITECTURA Arnau Vergés Tejero.

Jurat: Cristina Carvajal, Sashka Krtolica i Miquel Angel Julià.

C.2_ARQUITECTURA EFÍMERA

– CUQUES HOUSE Andrés Ivan Mata Maenza.

– VESTIR LA PLAÇA Eduard Callís Freixas i Guillem Moliner Milhau.

Jurat: Xevi Bayona i Javier Serrano.

C.3_DISSENY DE PRODUCTE

– ENHEBRAR Anna Llonch Sentís, Carlota de Gispert Sampera, Clara Vidal Riera, Ivet

Gasol Escuer, Lucia Millet de Ferrater, Marta Armengol Suquet, Marta Benedicto

Izquierdo i Paula García-Valdecasas Vilanova.

– COMPLEMENTARY TWINS Mònica Planes Areny.

Jurat: Mariona Benain, Curro Claret i Iñigo Gómez.

ÀMBIT D

D.1_Articles

– INNOMAP Mar Santamaria Varas i Pablo Martínez Díez.

Jurat: Anna Puigjaner i Juan Elvira.

D.2_Assajos

Premi desert

Jurat: Pau de Sola Morales, Enric Llorach i Jordi Safont-Tria.

D.3_Difusió de l’arquitectura

– LONG TIME AGO Mar Santamaria Varas, Pablo Martínez Díez i Oriol Hostench Ruiz.

– POINTS PROJECT Andrés Peñuela Betancur i Marina Huguet Blas.

Jurat: Dani Crespo, Pola Mora i Ivan Blasi.

ÀMBIT E

E.1_Emprenedoria

Premi desert

Jurat: Nora Solé, Laura Nuñez i Xavier Dumont.

ÀMBIT F

F.1_PFC

– GOING PUBLIC Carles Agelet de Saracibar Mingot.

– PASSATGES CONTEMPORANIS A LILLE Andrea Caparrós Soto.

Jurat: Iris Moyés, Areti Markopolou i Federico Soriano.

Els Premis AJAC van ser convocats per primera vegada el 1996 amb l’objectiu de donar a conèixer les obres

de qualitat realitzades pels joves professionals i, molt concretament, per aquells que no tenen possibilitats

d’accés als mitjans de comunicació usuals en l’àmbit de l’arquitectura.

L’exposició es pot visitar fins al 15 d’octubre del 2017.

