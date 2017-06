Exposició de Rafael G. Bianchi a La Puntual

annaïs miró

A partir del 25 de juny de 2017, la Galeria La Puntual de Sant Cugat del Vallès, a l’Avinguda Rius i Taulet, 120, acull l’exposició Una excusa per pintar de l’artista Ramon G. Bianchi (Olot, 1967), que porta com a subtítol: Una conversa visual a partir de la col·lecció Grigi. Com molt bé es pot llegir en el subtítol, aquesta és l’exposició d’un conjunt de coses que els Grigi han anat aconseguint al llarg dels anys. Entre aquests objectes, s’hi pot trobar un dibuix dedicat fet pel fill d’uns amics, el retrat d’un personatge desconegut fet per un pintor o pintora desconegut, la fotografia anònima del clatell d’un artista reconegut, una tetera, el cartell d’un dissenyador suís comparat a Zuric, o el cartell que Pere Llobera va fer l’última vegada que va anar a sopar a casa dels Grigi. També s’hi pot trobar un Picasso, un Perejaume i un Pazos. Realitats cares i barates, comprades, regalades o heredades, fruit de l’amor pel disseny, l’art i la bellesa. G.Bianchi se serveix de l’absurd i la llibertat que aquest dóna: de la ironia i la subtilesa, o del sarcasme d’allò superficial per arribar a aquells llocs on, només amb la rectitud, seria complicat d’accedir.

