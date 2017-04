Exposició de les il·lustracions de “Cuentos Delgados”

El 27 d’abril, a les 6 de la tarda, els artistes Félix Darío Ruggeri i Simona Ruggeri presenten totes les il·lustracions de la seva primera obra literària Cuentos Delgados a l’Studio ErAArte, de la Via Santa Margherita, 7 a Bolonya, Itàlia

Segons els autors, “hem escrit aquests relats amb una impostació bàsicament clàssica, tot i que el treball en si és bastant eclèctic. Ens agrada relatar de manera senzilla, però quan el context ho permet, ens encanta inserir paraules inusuals perdudes al llarg de l’evolució del llenguatge”.

L’estil és mudable i és diferent per a cada conte. Les temàtiques també varien: gòtiques, surrealistes, humorístiques, poètiques, religioses, passant fins i tot per la ciència-ficció. Un univers de diversitat que porta l’origen a la fragmentació del temps actua. En alguns casos el sentit sembla romandre ocult, però com que són contes, no cal aclarir-ho sempre tot.

Diuen els Ruggieri que “allò que desitgem és atraure i sensibilitzar la participació del lector en el mateix moment. No volem distreure’l amb una forma diferent i personal d’escriure, sinó per mitjà de les idees expressades (o no expressades) en la narració. Desitgem que el lector sigui còmplice i no només lector, per això intentem sol·licitar la seva atenció amb imatges, per acostumar-lo a una manera diferent de llegir, més atractiva, íntima, participativa, que no requereixi esforç i sigui divertida, per analitzar i descobrir indicis, també en les imatges. Volem que, al final dels contes, al lector romangui una sensació de records entretinguts, encara que amb retrogust amarg”.

