Exposició de fotografia esportiva al Frontó Colom

annaïs miró

L’exposició Esportgrafia es pot visitar al Frontó Colom de Barcelona, a la Rambla, 18, des del dimecres 24 de maig i fins al 30 de juny de 2017. S’hi exposa una selecció de fotografies realitzades pel alumnes del Curs d’Especialització en Fotografia Esportiva de l’IEFC: Adrián Del Rey, Ariadna Cambronero, Jordi Terrón, Julian Esteban Calligo, Pere Nubiola, Rocío Guijarro, Silvia Serrano i Marta Vázquez. Esportgrafia és dibuixar l’esport a través d’una lent de vidre, i aconseguir amb això donar a entendre l’esforç compartit de protagonistes enfrontats per activitats diferents en un mateix escenari. Esport és córrer més ràpid, marcar més gols, ser més precís o més fort … Grafia és plasmar esforços, expressions, èxits, moviments. A esportistes i fotògrafs els uneix l’entrega del millor de si mateixos. Són germans, companys de viatge. No poden subsistir els uns sense els altres. Junts escriuen una història de confabulació silenciosa que uneix els moments culminants de dos esforços antagònics però igualment entrenats. És per això que esportistes i fotògrafs sempre es van necessitar. I per això, malgrat que són ens oposats, estaran per sempre units pel que s’ha anomenat la màgia de l’Esportgrafia. La present mostra ofereix, majoritàriament, una selecció dels millors treballs dels alumnes del Curs d’Especialització de Fotografia Esportiva 2016/2017 impartit a l’IEFC. Entre ells i els protagonistes de les imatges no hi va haver contacte previ però la força de cada presa reflecteix la complicitat que, encara sense conèixer-se, es pot arribar a generar entre dos desconeguts.

Etiquetes: fotografia esportiva · Frontó Colom