Exposició col·lectiva objecte/imatge a la JMgaleria

Del 16 de juny al 30 de setembre de 2017, la JMgaleria, al carrer Duquesa de Parcent, 12, de Màlaga, acull l’exposició Incendiar el velo. Fetiches de Objeto/Imagen. Els treballs de Tete Álvarez Proemios i Official portrait parteixen del asepticisme de la imatge documental amb algunes sèries de fotografies que presenten espais de poder. Si a Proemios aquesta asèpsia es tradueix en la desaparició del personatge, Official portrait introdueix a l’escenografia una sèrie de retrats velats per una silueta negra, que miren d’aprofundir en el que hi ha més enllà del discurs oficial. Els retrats de Chema Cobo Humbugs estan dotats intrínsecament d’aquesta aurèola sinistra de no conèixer al retratat, fet que desconcerta i pertorba en la imatge. Sentiments que deriven en una sensació d’espant en descobrir la imatge d’un assassí en sèrie, o d’un vampir encarnat per l’actor Bela Lugosi. Simeón Saiz connecta directament amb la imatge de l’horror a l’enregistrar en un vídeo multicanal un viatge a Kielce; el que sembla un paisatge idíl·lic i inofensiu oculta una veritat velada que connecta amb la barbàrie de la guerra. Mirant de cavar en la història, el treball d’Ana Teresa Ortega parteix de la fotografia paisatgística, en una sèrie anomenada Cartografías silenciadas. El que oculta la imatge són llocs oblidats que en el passat van tenir una fosca relació amb el franquisme i la repressió; camps de concentració i treball repartits per tota la geografia. La instal·lació de Paula Rubio Infante Destino manifiesto deriva cap a una mirada a les arquitectures del poder, que reflexiona sobre la conducta sàdica de l’ésser humà per aconseguir els objectius d’expansió geogràfica, política i racial.

