Exposició col·lectiva al Palau Episcopal: entre Bèlgica i USA

Fins el 2 de juliol de 2017, el Palau Episcopal de Màlaga acollirà l’exposició Painting After Postmodernism Belgium-Usa, un manifest de la nova pintura i dels artistes més significatius d’aquest moviment en l’eix geogràfico Bèlgica – Estats Units. Painting After Postmodernism (Belgium-USA) és una exposició que arriba de la mà de Roberto Polo, patró de The Metropolitan Museum of Art de Nueva York, i comissariada per Barbara Rose. La mostra consta de l’obra de 8 artistes de l’entorn belga i 8 artistes estadounidencs en una mostra col·lectiva que ja s’havia presentat anteriorment a Brussel·les amb el mateix nom i amb un format diferent en què s’aglutinaven 16 exposicions individuals sota un mateix títol. La que ara es presenta a Màlaga ofereix 2 obres de cadascun dels artistes. La singularitat de la mostra del Palau Episcopal malagueny radica en què algunes de obres van ser inèditas en aquella primera exposició. Els vuit artistes de l’entorn belga són Mil Ceulemans, Joris Ghekiere, Bernard Gilbert, Marc Maet, Werner Mannaers, Xavier Noiret-Thomé, Bart Vandevijvere i Jan Vanriet; i els vuit estadounidencs: Walter Darby Bannard, Karen Gunderson, Martín Kline, Melissa Kretschmer, Lois Lane, Paul Manes, Ed Moses i Larry Poons. Bárbara Rose, la comissària de la mostra, dóna per esgotada l’època (el Postmodernisme), exemplificant aquest final amb el retorn a la pintura esmentada.

Etiquetes: Barbara Rose · Bèlgica · Palau Episcopal de Màlaga · postmodernitat · Roberto Polo · USA