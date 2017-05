Exposició col·lectiva a l’Espacio Trapézio

annaïs miró

Del 8 de juny al 3 de setembre de 2017, l’Espacio Trapézio, al carrer Augusto Figueroa, 24 Mercado de San Antón, 2ª planta, local 16, de Madrid, acull l’exposició col·lectiva Ritmo tiempo coninuo. Rodrigo Cabrera, Luis Miguel Edjabua, Miguel García, Miguel Ángel Hernando, María Lapastora, Marta Páramo i Rubén Cabanillas conformen Ritmo tiempo continuo, una exposició de set artistes de Debajo del Sombrero, un estudi d’art en el qual hi treballen artistes amb discapacitat intel·lectual. L’obra seleccionada per a la mostra desperta l’atenció a formas d’estar abans que ser. Maneres primaries i originals anteriors a la tensió de ser; haver de ser alguna cosa, algú. Si una cosa és, és el ritme. En aquesta ocasió, són els autors d’aquestes peces els que han estat embolcallats per l’atracció del ritme, com en un encanteri. Ritme que sosté un cant, el de cadascú, impossible d’abandonar. Totes les peces responen d’aquest mateix ritme-guia, en què no hi ha espai per a l’equívoc; l’error d’aventurar-se per on no és. Tot és un do, una troballa assistida per la continuïtat d’un temps de l’artista, conseqüència de no oposar-li res seu, aliè a la necessitat de justificar-se.

Etiquetes: Espacio Trapézio · Exposició col·lectiva