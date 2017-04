Exposició col·lectiva a la Sala Muncunill

annaïs miró

La Sala Muncunill de Terrassa, a la Plaça Didó, 3, acull a partir del 21 d’abril l’exposició col·lectiva i itinerant Plou, neva, pinta. Produïda pel Centre d’Art La Panera i el Museu d’Art Jaume Morera, pretén mostrar les noves perspectives de la pintura contemporània. Està pensada especialment per als infants, però s’adreça a tot tipus de públics. La mostra reuneix les obres dels artistes Daniel García, Ignasi Aballí, Belén Uriel, Miquel Mont i Ignacio Uriarte i se centra en l’anomenada “pintura expandida”, una categoria que entén com a obres pictòriques les produccions que parteixen de l’espai, el gest, l’objecte, la fotografia i els dispositius digitals, en lloc de basar-se en l’ús dels pinzells, la matèria pictòrica, el bastidor i el llenç. Aquestes noves tècniques eixamplen els límits tradicionals de la pintura per convertir-la en una tècnica multidisciplinària que els artistes han fet evolucionar al llarg dels segles XX i XXI a partir de la investigació i l’experimentació. Participaran en la presentació el regidor de Cultura de l’Ajuntament de Terrassa, Jordi Flores; la directora de Terrassa Arts Visuals, Susana Medina, i la comissària de l’exposició, Roser Sanjuan. L’exposició es distribueix en quatre àmbits ­­—el marc, el suport, el color i el gest—, que porten el nom d’aquells elements que han caracteritzat històricament la pintura, amb l’objectiu de descobrir quines noves aproximacions hi realitzen diferents artistes. En cadascun dels àmbits es presenten les obres dels artistes. Els artistes i obres que participen a la mostra són Daniel García Andújar, amb Technologies to the people netart classics collections, 1999; Ignasi Aballí, amb Pell, 1995-2011 i Reflexions I, 2004; Belén Uriel, amb Indoor-Landscape 2, 2004; Miquel Mont, amb Sol-Mur I, 2003; i Ignacio Uriarte, amb Blocs, 2008 i The A-cycle, 2007-2008. “Plou, neva, pinta” és una de les mostres que formen part de l’edició 2017-2018 del Programa d’exposicions itinerants que el Departament de Cultura coordina en cooperació amb els ens locals amb la voluntat d’acostar l’art contemporani als ciutadans. L’exposició es podrà veure a Terrassa fins al 28 de maig. Properament, la mostra visitarà l’Espai Moritz de Cornellà, del 7 de juny al 21 de juliol; el Museu Abelló de Mollet del Vallès, i el Centre Cultural El Casino de Manresa. Paral·lelament, continuen en curs les exposicions: “LOOP Discover” al Centre d’Art Contemporani La Sala, “Un món paral·lel” a l’Espai d’Art Moritz i “El desig de creure” al Centre d’Art la Panera.

