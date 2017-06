Exposició col·lectiva a la Marlborough

annaïs miró

A la Galeria Marlborough Barcelona, al carrer Enric Granados, 68, el dijous 6 de juliol de 2017 s’inaugura l’exposició Classic and contemporary art, una exposició col·lectiva amb obra de Juan Genovés, Manolo Valdés, David Rodríguez Caballero, Blanca Muñoz, Tadanori Yamaguchi, Pablo Armesto, Manuel Franquelo, Joaquín Barón, Julio Vaquero i Xavier Escribà. La mostra es caracteritza per la contemporaneïtat en les tècniques emprades pels artistes per les seves creacions. Per un costat, presentem a artistes que continuen les tècniques tradicionals en les seves pintures i escultures, com Juan Genovés i Manolo Valdés. Per un altre, es podran veure obres que traspassen els límits establerts entre ambdós disciplines, com en el cas del Pablo Armesto i el Manuel Franquelo. L’exposició es podrà visitar fins el 30 de setembre de 2017, incloses les dues últimes setmanes d’agost en què la galeria romandrà oberta.