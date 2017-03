Exposició col·lectiva a la Galeria Eka&Moor de Madrid

annaïs miró

Fins el 16 de març de 2017, la Galeria Eka&Moor del carrer Bretón de los Herreros, 56, de Madrid acull l’exposició col·lectiva Mundos encontrados, comissariada per Judith Cuba i Iris Reichel. La mostra reuneix una selecció d’obres de diferents formats i gèneres desenvolupades per deu artistes nacionals i internacionals. A través de la forma i la imatge, l’exposició presenta el reflex de les expressions artístiques del nostre temps, amb la intenció de dibuixar un panorama de les diverses inquietuds tant tècniques com d’estil que conviuen en el gran territori de l’art contemporani. A la mostra s’hi podran observar les obres dels escultors Krum Stanoev, artista veterà d’origen Búlgar que sorprèn amb les seves escultures-mural de metall tallat amb làser, conferint a la seva obra una gran lleugeresa però amb una densitat de significat que fa que ho percebem com un poema escultòric, i el jove talent Ivan Gómez, escultor espanyol que treballa amb diversos materials, alabastre, bronze, ferro, per donar vida a uns rostres carregats de calma i misticisme a la recerca d’aquells sentiments ocults i reprimits de l’individu que observa, fent-lo servir com un mirall en què mirar-se. Pel que fa a la pintura, hi ha l’artista alemanya Astrid Reichel, que desenvolupa un art molt personal, d’alt valor expressiu entre l’expressionisme abstracte i l’informalisme, tot i que parteix d’una sòlida formació acadèmica, la seva inquietud és la recerca i experimentació amb el color i la matèria canalizats pels sentimients i la intuïció. Seguint en la mateixa línia expressionista i abstracta, la pintora canadenca Deborah Catton presenta una petita col·lecció on el color i els sentiments es troben relacionats, cada tonalitat expressa un estat d’ànim. Les pintures d’aquesta sèrie responen a un viatge recent que l’artista va fer a la costa del sud d’Espanya. Ben diferent és l’obra de la creadora espanyola Bibivi, pintora, il·lustradora i artista gràfica d’estil molt versàtil, influenciada per la publicitat, la moda, els cartells, la cultura iconogràfica i l’art Pop. La seva obra és un reflex i una crítica de la societat de consum. Lika Shkhvatsabaia, artista georgiana, ofereix l’harmonia a través d’una abstracción figurativa de colors intensos del Mediterrani, l’optimisme defineix la seva pintura com un crit d’esperança dins d’un món contradictori i complicat. El dibuix ve de la mà d’Imeldo Delgado (natural de Santa Cruz de Tenerife) amb una tècnica molt peculiar, fonent el clàssic amb el modern, jugant amb icones i imatges referents de tots dos temps, on coexisteixen tècniques tradicionals que l’artista ha recuperat i renovat. Per contrastar-hi, hi ha l’obra de l’artista nord-americana Emma Ferguson, que presenta dues sèries on intervenen diverses tècniques amb materials efimers per captar de la natura la seva capacitat de transformació. El resultat final és una obra acolorida de gran bellesa visual. La fotografia té la màgia d’atrapar el moment i materialitzar l’efimero per després compartir la mirada. Inés Ramseyer, fotògrafa i arquitecta argentina comparteix la seva mirada a través de la seva visió com a arquitecta captant les qualitats de l’espai i de les diverses escales, treballant amb la llum i les ombres, amb la materialitat de les superfícies i els límits de l’espai. També destaca la participació de Daniella Oviedo Ponte (DOP), artista emergent veneçolana que també compagina la seva professió d’arquitecta amb la pintura i la il·lustració. Basa la seva obra artística en l’abstracció geomètrica, en el traç de formes, volums i perspectives abstractes geomètricament impossibles, buscant l’exaltació de les formes, de les llums i les ombres.

Etiquetes: Col·lectiva · Galeria Eka & Moor · Mundos Encontrados