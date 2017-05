Exposició col·lectiva a Ca L’Anita dins el cicle Empordoneses 2017

annaïs miró

Del 3 al 25 de juny de 2017, Ca L’Anita de Roses acull l’exposició col·lectiva Mobilització, dins el cicle Empordaneses 2017. Empordoneses 2017 continua el seu ritme expositiu arreu de la comarca. Després d’haver dut a terme durant els darrers mesos nombroses mostres i accions a Figueres, el proper dissabte 3 de juny a les 12 hores presenta l’exposició col·lectiva i multidisciplinar Mobilització a la sala d’exposicions de Ca l’Anita de Roses. A la inauguració es comptarà amb la presència de Montse Mindan, alcaldessa de Roses; Francesc Giner, regidor de Cultura de Roses; Pilar Farrés, coordinadora d’Empordoneses; i l’historiador de l’art Enric Tubert, que farà la glosa de l’acte. Durant la inauguració es durà a terme la performance Silenci si us plau, de Montse Seró. I la coreografia/treball en progrés “…i cada vegada més lluny” del grup d’adults de l’Escola de Nou Moviment i Dansa Contemporània i del Col.lectiu El Paller. Cal recodar que com cada any, hi ha un fil conductor creatiu per a tots els participants, que en aquesta edició és: ‘Smartphones, 10 anys’; el qual com el seu títol indica, vol fer reflexionar sobre la presència dels anomenats ‘telèfons intel·ligents’, els quals van fer la seva aparició l’any 2007; i que des de llavors són un aparell indispensable en les nostres vides. Ja sigui per les possibilitats que ofereixen, la dependència que generen, la post-veritat que creen, el control al qual ens sotmeten, o la simple i pura atracció per l’objecte.

Etiquetes: Ca l'Anita · Col·lectiva · empordaneses