Exposició “Còdis” a la Galeria d’art Anquin’s de Reus

annaïs miró

Fins el dia 4 de març de 2017, la Galeria d’art Anquin’s de Reus, al carrer Campoamor, 2, acull la mostra Còdis, de Lluc Queralt i Beatrice Bizot. Una trobada entre dues obres i dos recorreguts que dialoguen entre ells. El fotògraf i pintor tarragoní Lluc Queralt i l’escultora francesa Béatrice Bizot viuen i treballen en els seus tallers de Tarragona però comparteixen l’experiència d’haver viatjat i viscut en diversos punts del món. Aquesta proposta uneix una selecció d’escultures de ciment i bronze de Béatrice Bizot amb obres pictòriques de Lluc Queralt. Fet que permetrà a la galeria convertir-se clarament en contemporània i avantguardista, oferint la possibilitat al públic de la comarca de gaudir i comprar unes obres que generalment estan exposades a l’estranger. Per una banda, Lluc Queralt és un fotògraf que últimament ha desenvolupat la seva creació per països nòrdics, en ciutats com Hèlsinki. En aquesta exposició, el públic tindrà l’oportunitat de descobrir una obra pictòrica molt potent en la qual la fotografia i la pintura estan molt connectades. Per l’altra banda, Béatrice Bizot ha recorregut el món per viure i formar-se en escultura. Els temes de la ciutat, de la construcció i de l’ésser humà serveixen de fil conductor a la seva obra. Utilitza diversos materials com el bronze o el ciment. El seu propòsit és evocar els trastorns del món contemporani sense deixar de buscar una estètica molt particular. Construeix una nova arquitectura a partir d’elements humans i arquitectònics o objectes que junts formen un nou llenguatge poètic.

